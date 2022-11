¡Una final! Ecuador va por el tiquete a octavos del Mundial Qatar 2022 ante el duro Senegal

Ecuador se jugará hoy contra Senegal el pase para los octavos de final de Qatar, un partido en el que a la 'Tri' le sirve sumar un punto, teniendo la ocasión de igualar su mejor resultado en Copa del Mundo.



Tras las dos primeras jornadas disputadas, Ecuador y Países Bajos suman 4 puntos, por 3 de Senegal y Qatar, sin puntuar, está ya eliminada, por lo que las cuentas están claras: "Ganamos o nos volvemos a casa", resumió ayer en conferencia de prensa el seleccionador senegalés Aliou Cissé.



"No podemos cambiar nuestra idiosincrasia. Ecuador tiene una manera de jugar y en nuestra mente es ir a ganar el partido, no salir a por el empate", replicó poco después el seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro.



"Si salimos a empatar, perderemos protagonismo y este equipo necesita ser protagonista", añadió el 'Lechuga', que afronta el partido con tres dudas, aunque la más importante es saber si podrá contar o no con el goleador Enner Valencia. "Tiene un esguince, pero no comprometió los ligamentos ni los meniscos. Trataremos de recuperarlo para que pueda estar”, precisó Alfaro.