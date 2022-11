"Un golpe duro para todos": Messi luego de la derrota con Arabia Saudí en su debut mundialista

El astro argentino Lionel Messi admitió que su selección ha sufrido "un golpe muy duro" al caer 2-1 ante Arabia Saudita, este martes en el primer partido de la Albiceleste en el Mundial de Qatar.



"Es un golpe muy duro. No esperábamos arrancar de esta manera. Confiábamos en arrancar bien, con los tres puntos, como veníamos hablando antes del partido. Eso hubiera dado tranquilidad, pero este grupo se destaca por la unión, por la fortaleza del grupo ", dijo Messi a su paso por la zona mixta después del partido en el estadio de Lusail.



"Eso hubiera dado tranquilidad, pero este grupo se destaca por la unión, por la fortaleza del grupo. Es momento de estar más unidos que nunca, volver a la base y al juego nuestro para intentar ganar", apuntó.



Como capitán, Messi quiso calmar la decepción de los aficionados y afirmó que el plantel está ya concentrado en el segundo partido, el sábado contra México.



"Tranquilidad. Es un golpe muy duro, una derrota que duele, pero tenemos que seguir confiando en nosotros. Este grupo no les va a dejar tirados. Vamos a intentar ganar a México", aseguró.



"Es momento de estar unidos, de pasar página, de no pensar más en esto que pasó. Sí (es momento) para sacar reflexiones, las cosas positivas, y para corregir lo que hicimos mal y pensar en México. Siempre dijimos que íbamos a ir a ganar todos los partidos y ahora más que nunca", dijo.