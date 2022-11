Un duelo de necesitados: Camerún y Serbia, en busca de un triunfo para seguir con vida en el Mundial 

La selección camerunesa se enfrenta el lunes a Serbia en un duelo de necesitados en el estadio Al Janoub de Doha, en busca de tres puntos para seguir agarrados el Mundial de Qatar.



Africanos y balcánicos cierran el grupo G tras caer respectivamente con Suiza y Brasil en la primera jornada de la llave, obligándoles a reaccionar para no quedar apeados de la cita mundialista.



Camerún, que perdió por la mínima ante Suiza, quedaría eliminado si vuelve a perder y Suiza no logra imponerse en el otro encuentro del día a Brasil, en un partido por el liderato de la llave.



De la misma manera, Serbia saldría del Mundial si cae y Suiza logra frenar a los brasileños, uno de los grandes favoritos para el triunfo en Qatar, pero que contará con la sensible baja de Neymar contra los suizos.



El partido en el Al Janoub se perfila así como una final tanto para serbios como unos cameruneses, que han perdido sus últimos ocho encuentros de Copa del Mundo.



Los 'Leones Indomables' están obligados a retomar el camino de la victoria si quieren afrontar con mínimas garantías su último encuentro de la fase de grupos contra Brasil.



La última vez que ganaron en la escena internacional, el seleccionador Rigobert Song estaba sobre el terreno de juego y el presidente de la Federación (Fécafoot), Samuel Eto'o, marcó el único gol del partido contra Arabia Saudita (1-0).



- Reverdecer laureles -

Camerún está lejos de su hazaña de 1990, cuando el equipo y su goleador Roger Milla, se convirtieron e la primera selección en alcanzar los cuartos de final de un Mundial.



Desde entonces, la selección africana sólo ha ganado un partido de trece, en 32 años, contra los 'Halcones Verdes'.



El encuentro contra Serbia puede ser la ocasión para revertir la situación ante una Serbia, que tampoco llega en su mejor momento y que también trata de reverdecer sus antiguos laureles.



Desde la disolución de Yugoslavia a principios de los años 1990, los serbios nunca ha logrado pasar la primera vuelta, pese a una victoria de prestigio contra Alemania en 2010 (1-0), y sufrieron un terrible 6-0 contra Argentina en 2006, cuando el equipo representaba a Serbia-Montenegro.



La victoria también es crucial para los serbios, tras su derrota ante Brasil, tras la que el seleccionador Dragan Stojkovic afirmó que "no he reconocido a mi equipo".



Y no parece buena señal cuando el mejor jugador del equipo es un duro defensor, Strahinja Pavlovic...



Stojkovic confía para el partido con la recuperación de una de sus estrellas ofensivas, Dusan Vlahovic, para tratar de alcanzar una necesaria victoria para mantener las opciones de superar la fase de grupos.