Tumaco, la cantera de la Selección ecuatoriana de fútbol en territorio colombiano

Sentado sobre la raya de una cancha maltrecha, el DT Teodoro Preciado entrena a los hijos de Tumaco, un empobrecido puerto colombiano sobre el Pacífico castigado por la violencia. Los talentos se forman aquí, pero luego huyen para 'convertirse' en ecuatorianos. La 'fuga de piernas' quedó patente con el caso de Byron Castillo, el lateral de la selección ecuatoriana de 23 años que fue excluido del Mundial de Qatar.



Castillo nació en Colombia, pero se hizo pasar como ecuatoriano con documentos falsos, según el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). No obstante, la justicia de Ecuador insiste en que el jugador es de ese país.

El boquete por el que se escapa el futuro del balompié colombiano lo abrieron el abandono estatal y los grupos armados.



Esta es "una región fronteriza donde hay mucha pobreza", dice Preciado, quien dirige Candelillas F.C, una pequeña escuela rural de fútbol en Tumaco, con una pobreza que afecta al 54% de sus 207.000 habitantes.

Y un puerto donde también los jóvenes son reclutados a la fuerza por rebeldes que se marginaron del pacto de paz con las extintas FARC en 2016.



"Si no tienen nada que hacer, nos los llevamos", les advierten, cuenta el 'Profe' Preciado, de 62 años.



En 2008, el entrenador dejó la escuela varios años por falta de dinero. Dieciséis de sus discípulos que tomaron "malos pasos" fueron asesinados. A 50 kilómetros, del lado ecuatoriano, el fútbol "ofrece una habitación, un buen vestuario, una comida", señala.



Controles

Además de Castillo, otros colombianos han protagonizado escándalos por adulteración de documentos, como Rinson López en 2017 o Jesús Montaño en los ochenta.



Las sospechas también recayeron en el portero de la selección ecuatoriana Alexánder Domínguez, presuntamente nacido en Tumaco.



Manuel Araújo, responsable de fútbol en el puerto, sospecha que Byron Castillo nació en una zona muy apartada de Tumaco.



Ante el trasiego y la alteración de documentos de futbolistas, desde hace dos años los niños deben registrar su huella dactilar en un archivo digital.

En el caso de Castillo, el jugador cruzó hacia San Lorenzo, la población ecuatoriana más cercana a Tumaco, para unirse al Norteamérica de Guayaquil, una escuela que encabeza Marcos Zambrano, de acuerdo con un audio filtrado a la prensa.



Según dijo el representante, Castillo tenía 10 años cuando llegó a su club con la documentación en orden. Pero reconoce que la alteración de documentos es viejo en Ecuador, auspiciada por "mafias" con la ayuda de funcionarios.



La federación ecuatoriana tomó cartas en el asunto en 2012, cuenta. "Cayeron muchos casos", "chicos se entregaron, jugadores de primera categoría aparecieron, los descubrieron, y tuvieron que volver a Colombia".



La AFP conoció un caso de un joven tumaqueño que vive clandestino en Ecuador. En un chat el deportista confirmó que permanece allí "con otros apellidos", absteniéndose de dar más detalles para no ser descubierto.

'El sueño ecuatoriano'



Andrés Chillambo, un delantero de Candelillas F.C, inició hace 12 años la aventura que lo llevó hasta una escuela en la ciudad ecuatoriana de Quevedo.



"En Colombia a usted un grupo ilegal le puede ofrecer una plata para unirse a ello. Con tantas dificultades, más de uno toma ese camino", dice.

A los 18 años tenía pocas alternativas al fútbol: la insurgencia o la siembra de palma de aceite.



Con 19 años, otro exjugador cruzó hacia San Lorenzo por un camino ilegal para probarse en una academia. Ambos regresaron a Colombia pocos años después por falta de documentos.



"Allá lo reciben, le hacen la prueba, pero a uno lo excluye la documentación, para residir allá tiene que sacar la cédula", dice el exfutbolista.



"Eso tiene un tiempo, a usted lo pueden cedular en 2-3 años, pero la carrera deportiva en el fútbol es corta para esperar. Uno ya muere ahí", afirma el hoy campesino.