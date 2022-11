Tras los pasos de Mbappé: los jóvenes que buscarán la gloria en el Mundial Qatar 2022

Están en la veintena, no tienen todavía la fama de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pero esperan seguir en el Mundial de Qatar los pasos de Kylian Mbappé, campeón del mundo en 2018 con tan solo 19 años.



Jamal Musiala en la Mannschaft, Pedri y Gavi para la Roja, Jude Bellingham en los Three Lions o Aurelien Tchouameni en los Bleus, pequeño repaso al panorama de los jóvenes talentos, deseosos de brillar durante las cuatro semanas del torneo catarí.

Musiala, arte en poco espacio

Con tan solo 19 años, Jamal Musiala no deja de sorprender con el Bayern de Múnich en el campeonato alemán.



El jugador más prolífico de la plantilla de Julian Nagelsmann (nueve goles y seis asistencias en Bundesliga, números más discretos en Liga de Campeones), el 19 veces internacional tiene prácticamente garantizado un puesto en el once titular de Hansi Flick.



Pero Musiala no será el jugador más joven de la selección alemana, ya que Flick mantuvo en la convocatoria a Youssoufa Moukoko, que celebra sus 18 años hoy 20 de noviembre, primer día del Mundial de Qatar.

Bellingham, cada vez más ofensivo

Jude Bellingham es un amigo cercano de Musiala, después de que ambos pasaran por las selecciones inferiores de Inglaterra, antes de que el nativo de Stuttgart decidiera volver a Alemania. Pero Bellingham continúa evolucionando en los Three Lions, al punto de ser uno de los jugadores esenciales de Gareth Southgate.



En el Borussia Dortmund está contribuyendo a olvidar a Erling Haaland desde una posición más atrasada a la que ocupaba el noruego. Bellingham ha firmado una impresionante fase de grupos en Liga de Campeones, llevando a su equipo hasta los octavos de final. Su entrenador se deshace en elogios sobre su implicación ofensiva, con el inglés cada vez más a menudo merodeando el área rival.

Pedri y Gavi, diamantes en bruto de España

Para poner rumbo a Catar, Luis Enrique ha convocado a una nueva generación de jóvenes jugadores con talento, entre ellos Pedri y Gavi, con recorrido desde hace varios años en la Masía del FC Barcelona y con varios reconocimientos a pesar de su juventud.



Son muchas las similitudes entre los dos pilares de la generación dorada de España de 2010, Andrés Iniesta y Xavi, y entre los dos nuevos diamantes en bruto, hasta en el simbólico uso de dorsales, con Pedri llevando el número ocho a la espalda que en su día perteneció a Andrés Iniesta, jugador idolatrado por ambos jóvenes.

Tchouaméni, el estabilizador

Como Gavi y Pedri en el Barcelona, Aurelien Tchouameni es titular con el Real Madrid, al que se unió en el pasado mercado procedente del Mónaco, una solución perfecta para remplazar al brasileño Casemiro, que puso rumbo al Manchester United.



Debido a las lesiones de N'Golo Kanté y Paul Pogba, la ‘máquina’ debería ser fijo en el centro del campo francés, junto a Eduardo Camavinga y Adrien Rabiot.

Más jóvenes

Entre las otras figuras jóvenes que tendrá el Mundial de Qatar 2022 aparece el delantero argentino Julián Álvarez. A sus 22 años, el joven atacante es el primer cambio en el Manchester City, pero en su selección cuenta con el apoyo total del técnico Lionel Scaloni.



En Brasil aparece la figura del atacante Antony. El joven delantero del Manchester United también aspira a ser importante en el equipo de Neymar, en la búsqueda de la sexta corona mundialista.



En Inglaterra tendrá su primera experiencia mundialista el mediocampista Phill Foden. Con 22 años, es pilar en el Manchester City de Guardiola y aspira a ser importante con su selección.