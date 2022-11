¡Todo o nada! Messi y Argentina se juegan la vida en el Mundial Qatar 2022 ante Polonia

Después de evitar el desastre en la segunda jornada ante México, la Argentina de Lionel Messi se juega de nuevo la supervivencia en el Mundial de Qatar-2022, este miércoles, en un duelo ante la Polonia de Robert Lewandowski, que tampoco tiene el billete a octavos.



Una derrota en esta tercera jornada del Grupo C eliminaría a Argentina, pero una victoria sobre el equipo europeo le clasificaría y muy probablemente como líder, mientras que un empate solo le permitiría ser en el mejor de los casos segunda y dependería para pasar del resultado del otro partido de la llave.



Con Polonia llegando a la tercera jornada con 4 puntos, Argentina y Arabia Saudita con 3, y México con apenas 1, todo está abierto en este grupo.



Un rival difícil

"Polonia es muy difícil, todos juegan diferente (cuando se enfrentan a Argentina). Y no solo cambian por Leo (Messi), sino por otros tantos jugadores que tenemos y por el respeto que le tienen a Argentina. Eso magnifica la entidad del partido. Vamos a ganar el partido, que es lo que todos queremos", afirmó el seleccionador Lionel Scaloni.



El duelo ante México le sirvió a la Albiceleste para levantar el ánimo y pasar la página del desastroso debut ante Arabia Saudita (2-1), contra la que los argentinos terminaron una racha de más de tres años y 36 partidos consecutivos sin perder.



Por el momento, Messi se convertirá hoy en el jugador argentino que más partidos ha disputado en un Mundial al llegar a 22, dejando atrás los 21 de Maradona.



Pero a Messi la comparación de Maradona que más le obsesiona es la de emular al 'Pelusa' y guiar a su equipo al título, como hizo su ilustre predecesor en México hace 36 años, un año antes de que el propio Messi naciera.



Duelo de pistoleros

El partido de hoy pondrá además frente a frente a dos de las superestrellas del torneo, Messi y Lewandowski.



El segundo, actual artillero del Barcelona, se quitó de encima el sábado una maldición, la de no haber conseguido ningún gol en un Mundial. Lo hizo guiando a su equipo al triunfo ante Arabia Saudita, después de haber fallado un penal en la primera jornada.



Polonia confía en su estrella para superar su grupo, algo que no logró en sus dos últimos grandes torneos, ni en el Mundial-2018, ni la Eurocopa-2020.



Otro referente polaco es el arquero Wojciech Szczesny, que no recibió ningún gol en los dos primeros partidos y que ante Arabia detuvo un penal.



Clasificarse a octavos es el objetivo principal para ambos, pero hacerlo además con el liderato sería especialmente importante, ya que permitiría evitar en esa ronda a la campeona mundial Francia, que terminará salvo catástrofe como líder del Grupo D.