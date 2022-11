¡Todo o nada! La Costa Rica de Luis Fernando Suárez, a vencer a Japón en Qatar 2022

Costa Rica enfrentará este domingo a Japón en un duelo en el que, además de jugarse sus opciones de seguir viva en Qatar 2022, tiene que mejorar su imagen después de la humillante derrota 7-0 en el debut frente a España.



Temiendo que el golpe anímico fuera irrecuperable, el técnico Luis Fernando Suárez ha trabajado con su equipo a puerta cerrada en los últimos días.



Medios y ex jugadores internacionales han pasado de debatir sobre los sueños de repetir una gesta como la de Brasil 2014, cuando Costa Rica llegó a cuartos, a criticar ferozmente al equipo por la peor derrota de sus seis participaciones mundialistas.



Los señalamientos se han dirigido en particular hacia el colombiano Suárez, el entrenador que reflotó un grupo hundido en las eliminatorias de Concacaf y lo comandó hacia una improbable clasificación en el repechaje.



"Nosotros somos responsables dentro de la cancha de la toma de decisiones", replicó el jueves el zaguero Kendall Watson. "Son comprensibles las dudas que deja el marcador, pero en nosotros está cambiar la página contra Japón. Queremos cambiar la imagen que quedó de este primer partido".



Costa Rica, completamente sobrepasada por la precisión y velocidad del fútbol de la 'Roja', fue incapaz de hilar pases seguidos y no llegó a disparar en los 90 minutos.



El líder del equipo, Keylor Navas, se marchó del estadio Al Thumama sin hacer declaraciones después de la mayor goleada que ha encajado con el uniforme nacional.



El vestuario, con otros veteranos de tres Mundiales como Joel Campbell o Celso Borges, se ha conjurado para restaurar el honor frente a Japón, protagonista de una de las grandes sorpresas del campeonato al derrotar en su estreno a Alemania (2-1).



Un triunfo o incluso un empate en la segunda fecha del Grupo E devolvería esperanzas a Costa Rica de conseguir su tercer boleto a los octavos en el último juego ante Alemania.



"Una derrota como la de España cuesta digerirla. Pero ya hablamos en el camerino, ahora tenemos que enfocarnos en los partidos que vienen para lavarnos la cara", demandó el lateral diestro Keyshon Fuller.



- Japón por el boleto -

Si Costa Rica pasa por horas bajas, Japón disfruta de la situación opuesta y está en disposición de sellar el pase anticipado a los octavos si suma otros tres puntos el domingo.



Los 'Samuráis Azules', que en Rusia-2018 se despidieron en los octavos ante Bélgica, postulan a equipo revelación de Qatar después sorprender el martes a la candidata Alemania.



Ilkay Gundogan puso por delante a los germanos con un penalti en el minuto 33 pero Japón, que no tiró entre los tres palos hasta el 74, empató en el 75 gracias a Ritsu Doan.



A Alemania le asaltaron los fantasmas de su temprana eliminación en Rusia 2018 y Japón completó la remontada en el 83 con una gran acción de Takuma Asano.



Tras el festejo, el seleccionador, Hajime Moriyasu, recalcó que el éxito ante Alemania "ya es parte del pasado".



"Solo pensamos en el próximo duelo que nos espera, como siempre hacemos", afirmó Moriyasu.



De cara al domingo, Moriyasu podría hacer variaciones en el once como las que cambiaron el rumbo del choque ante Alemania.



Con un gol de desventaja, el técnico pasó a un ofensivo esquema con tres defensas y relevó en el descanso a la joven figura Takefusa Kubo (Real Sociedad) por Takehiro Tomiyasu (Arsenal).