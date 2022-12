Theo Hernández, de suplente de su hermano a pieza clave en la Selección de Francia

Theo Hernández es un caso curioso en este Mundial. Su titularidad en la selección francesa le llegó por la desgracia de su hermano Lucas, que sufrió una grave lesión en la rodilla derecha en el primer partido y que le hizo despedirse del torneo.



Desde entonces, el menor de los Hernández, de 25 años, uno menos que Lucas, no ha desentonado.



Su gol, este miércoles en la victoria en semifinales del Mundial contra Marruecos (2-0), en el minuto 5, que abrió el camino a su equipo a la final que jugará el domingo contra Argentina, le ha hecho un hueco en la historia del fútbol francés.



Después, en la parte final del encuentro, con el resultado encauzado, llegaría el segundo tanto de Francia, por medio de Randal Kolo Muani en el minuto 79, pocos segundos después de haber sustituido a Ousmane Dembélé.



Theo salió, como su hermano, de la cantera del Atlético Madrid, al haber crecido en la capital de España, pese a haber nacido en Marsella, después de que su familia se instalara allí tras jugar su padre, Jean François Hernández, también en el conjunto rojiblanco y en el Rayo Vallecano.



Canterano del Atlético

Ambos dejaron el equipo colchonero para emigrar. Lucas juega en el Bayern Múnich y Theo en el Milan. El mayor fue campeón del mundo con Francia en Rusia-2018 y el pequeño le puede emular en Catar-2022 si Francia gana a Argentina en la final.



En realidad, los dos hermanos serían campeones en Catar si vencen a la Albiceleste, al formar parte ambos de la lista de 26 jugadores inscritos por Francia en este Mundial.



Y es que Didier Deschanmps decidió incluir a los dos hermanos para monopolizar el puesto de lateral izquierdo.



Poco imaginaba Theo, suplente en el primer partido del Mundial contra Australia, que entraría en juego en el minuto 13 para sustituir a su hermano Lucas, tras su grave lesión.



En el segundo partido, contra Dimamarca, ya titular en el lateral izquierdo, ofreció una asistencia a Kylian Mbappé para que Francia se pusiera por delante en el marcador, en un duelo que terminó con victoria gala por 2-1.



Este miércoles, con un remate acrobático en el minuto 5, puso en ventaja a los Bleus y logró su segundo tanto con la camiseta de Francia.



Si su hermano se hizo pronto un hueco en la selección francesa, la entrada de Theo tardó en llegar y su debut fue contra Finlandia en septiembre de 2021 (victoria francesa por 2-0).



En su segundo partido internacional, contra Bélgica en semifinales de la Liga de Naciones, ya se vistió de héroe, anotando el gol de la victoria en el minuto 90 (3-2).



En aquel partido jugó con Lucas, siendo la primera vez que dos hermanos eran titulares en la selección francesa desde 1932.



Decisivo en Liga de Naciones

No contento con el gol en semifinales, en la final contra España, participó en el gol de la victoria francesa (2-1) y el consiguiente titulo, con una asistencia a Kylian Mbappé en el gol de la victoria en el minuto 80.



"Los dos tenemos esta determinación por ganar. Después, él es un jugador mucho más ofensivo que yo, que soy mucho más defensivo. Somos dos jugadores que juegan en el mismo puesto, pero completamente diferentes", había explicado Lucas Hernández en una entrevista a la AFP antes comenzar el Mundial.



Su importante gol contra Marruecos parece haber dado la razón a Lucas Hernández, que habrá seguido con alegría el partido y el protagonismo de su hermano pequeño.



"Si le toca a mi hermano jugar (en su lugar) estaría aún más contento. Ver a mi hermano sobre el césped... Quiero sentir ese orgullo de poder ver a mi hermano disputar un Mundial. Sólo siento felicidad en mí, ningún otro sentimiento", había dicho Lucas Hernández.



Theo Hernández no solo ha jugado sino que ha marcado, para doble felicidad del hermano mayor, incapaz, por su parte, de anotar ningún tanto con Francia en 33 partidos internacionales.