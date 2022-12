Siete históricos y Marruecos: el panorama para los cuartos de final del Mundial Qatar 2022

¡Marruecos se invita a la fiesta! La mayoría de las grandes naciones del fútbol no faltarán a la cita en cuartos de final del Mundial-2022, con choques atractivos el viernes y el sábado, como Inglaterra-Francia o Países Bajos-Argentina, y con un aguafiestas, los 'Leones del Atlas' marroquíes, clasificados a esa instancia por primera vez en su historia.



La victoria histórica de Marruecos contra España (0-0 tras prolongación, 3 a 0 en los penales) fue un terremoto en unos octavos en que los favoritos en general cumplieron su papel, desde Brasil a Argentina, pasando por Francia o Portugal, que aplastó a Suiza (6-1).



Con Cristiano Ronaldo en el banquillo al inicio del partido, fue un joven delantero del Benfica, Gonçalo Ramos, quien brilló con un triplete.



En la línea de las eliminaciones precoces de Bélgica (segunda mundial) o Alemania (11ª) en la fase de grupos, la salida de España (7ª) confirma que este Mundial atípico en su calendario, su programación y su geografía reserva todavía sorpresas.



El pase a cuartos fue un logro histórico para Marruecos, que iguala la mejor actuación de una nación africana en el Mundial y puede ahora soñar con unas semifinales que marcarían un hito.



"Es histórico para Marruecos, es histórico para África. Habíamos dicho que habíamos venido para representar a África y hemos visto que nuestro nivel había aumentado", afirmó el seleccionador marroquí, Walid Regragui.



"Romper el dominio europeo"

En 2018, los cuartos se vieron reducidos a un duelo entre Europa y Sudamérica. Cuatro años después, Marruecos ha roto esta hegemonía, aunque el número de naciones europeas clasificadas (5 de 8) alimenta el riesgo de ver que esta supremacía del Viejo Continente continúa, como en cada edición desde 2002.



Brasil y Argentina, está claro, no están de acuerdo y quieren acabar con el ciclo europeo, que ha ganado todos los Mundiales desde 2006 (las cuatro últimas ediciones). Después de que la 'Canarinha' se impusiera en 2002.



Lideradas respectivamente por Neymar y Lionel Messi, la 'Verdeamarela' y la 'Albiceleste' creen en sus chances en este torneo que es sin duda la última oportunidad para 'Ney' o para Leo de incluir el preciado título en su palmarés.



Después de tres semanas de competición, y una primera fase que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó como la "mejor fase de grupos de la historia".



Brasil ha impresionado por su fuerza ofensiva y su rigor defensivo, pese a diez días de ausencia de Neymar, lesionado en un tobillo. Argentina, por su parte, sube en potencia tras su revés inicial e inesperado contra Arabia Saudita (2-1).



Croacia, subcampeona del mundo en 2018 y guiada por Luka Modric, sigue siendo un duro obstáculo en la ruta de Brasil el viernes (15h00 GMT).



Lo mismo ocurre con Países Bajos, del seleccionador Louis van Gaal, un equipo disciplinado y coherente, capaz de complicar las cosas a la selección de Lionel Scaloni.



"Obsesión" por Mbappé

Van Gaal, semifinalista en el banquillo del equipo naranja en 2014, es ambicioso: "Hace un año que lo digo: podemos ser campeones del mundo. No digo que lo seremos, pero podemos".



Cúmulo de mala suerte para las naciones sudamericanas: en caso de clasificación a semifinales, Brasil y Argentina se cruzarán en esa instancia, en una revancha de la final de la Copa América de 2021, ganada por la Albiceleste (1-0).



El sábado, un Clásico europeo de altos vuelos entre Francia, actual campeona del mundo, e Inglaterra, subcampeona de Europa.



Los aficionados esperan un duelo entre el delantero de los 'Bleus' Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo (5 tantos) y el ariete de los 'Three Lions', Harry Kane, que tiene el mayor número de asistencias (3 pases decisivos).



Inglaterra está pendiente de su centrocampista Declan Rice, que no entrenó este miércoles al estar enfermo, aunque no se precisó la naturaleza o gravedad de sus síntomas.



¿Pueden los 'Bleus' convertirse en la primera nación en conservar su título mundial desde el Brasil de Pelé en 1962? Para ello, deberán primero superar el obstáculo de Inglaterra en cuartos, antes de pensar en una eventual semifinal contra el vencedor del duelo entre Marruecos y Portugal.



El belga Eden Hazard, por su parte, anunció su retirada internacional días después de la eliminación de los 'Diablos Rojos' en la fase de grupos.



"Hoy se pasa una página... Gracias por su amor. Gracias por su apoyo inigualable. Gracias por toda esta alegría compartida desde 2008. He decidido poner fin a mi carrera internacional. El relevo está preparado. Les extrañaré", escribió el futbolista del Real Madrid de 31 años, tras 14 años con la selección.