Shakira fijó su favoritismo por Marruecos en el Mundial Qatar: "Esta vez por África"

La cantante colombiana Shakira se sumó a la oleada de felicitaciones a Marruecos en redes sociales por su histórica clasificación a semifinales del Mundial de fútbol, este sábado al vencer 1-0 a Portugal en cuartos de final de Catar-2022.



"This time for Africa!! (Esta vez por África!!)", escribió en Twitter, acompañando su mensaje de un emoji de aplauso y otro de la bandera marroquí.



Los Leones del Atlas se convirtieron en la primera selección africana en llegar a semifinales de un Mundial, superando el techo de los cuartos, donde se habían estrellado en el pasado Camerún (1990), Senegal (2002) y Ghana (2010).



En esa edición de hace doce años, en Sudáfrica-2010, Shakira interpretó el recordado himno "Waka Waka", que incluye esa frase de "This time for Africa", que ahora aprovecha ante el hito de los marroquíes.



El Mundial de Sudáfrica fue el primero de la historia en jugarse en suelo africano.

En el fútbol se sucedían las reacciones a la hazaña marroquí.



"Una victoria sensacional para Marruecos. Valiente, encendido, organizado, tranquilo y merecido. El primer equipo africano en llegar a una semifinal del Mundial. Bien jugado", escribió en Twitter el exfutbolista inglés Gary Lineker.



En la misma red social, el exatacante marfileño Didier Drogba también felicitó a los marroquíes.



"¡Ya está, lo lograron! Bravo Marruecos por este éxito. ¡Viva África! Walid Regragui (seleccionador de Marruecos), hermano, estoy muy contento por ti", dijo el ex del Chelsea.



El exfutbolista camerunés y actual presidente de la Federación de su país, Samuel Eto'o, afirmó que todo el continente apoya ahora a Marruecos: "¡Increíble! Marruecos es el primer país africano en alcanzar las semifinales. ¡Todo el continente os apoya!".



El exdefensa marroquí Mehdi Benatia, ahora comentarista de la televisión beIN Sports, dijo que lo conseguido era "increíble".



"Estamos en semifinales del Mundial, ni me lo creo. Tengo la piel de gallina. Es increíble. Merece un gran respeto lo que han conseguido. Los chicos lo han dado todo", dijo.



La Confederación Africana de Fútbol (CAF) también se sumó a la oleada de felicitaciones en Twitter: "¡HISTORIA DEL CONTINENTE! Marruecos se convierte en el primer país africano en llegar a semifinales del Mundial. ¡Qué logro para los Leones del Atlas!".



El presidente de Senegal, Macky Sall, también envió un mensaje.



"¡Histórico! ¡Y fantástico! Los Leones del Atlas se clasificaron a semifinales del Mundial. Bravo, Marruecos", exclamó.