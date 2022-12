¡Se tiene confianza! "Vamos juego por juego, pero el anhelo es ser campeones", dijo Richarlison

El gran objetivo de Brasil en el Mundial de Qatar es ganar el hexacampeonato, pero el equipo piensa "partido a partido", dijo el atacante Richarlison, tras clasificar este lunes a cuartos de final al golear 4-1 a Corea del Sur.



"Vamos juego a juego pero el anhelo es ser campeones", dijo el 'Pombo' (palomo, en español) en la zona mixta del estadio 974 de Doha, donde se disputó el encuentro.



El atacante del Tottenham (ENG) anotó el tercer gol de la paliza (29) y se convirtió en el goleador de Brasil en esta edición de la Copa del Mundo (3 goles).



Pero aseguró que su idea es ganar el sexto título mundial el 18 de diciembre en el estadio de Lusail por encima de terminar artillero del torneo.



"El objetivo principal es ser campeón", afirmó.



Richarlison destacó el buen regreso de Neymar, ausente desde el debut victorioso ante Serbia por un esguince en el tobillo derecho.



"Estoy muy feliz con el retorno de Neymar. Dentro del campo, él arrastra dos o tres jugadores y termina sobrando espacio para los demás" afirmó.



El "Pombo", de 25 años, destacó la estrategia de Tite de haber alineado a un once 'B' en la derrota contra Camerún el viernes en el cierre del Grupo G.



"Hoy (lunes) mostramos intensidad desde el primer minuto y eso fue por haber ahorrado a parte del equipo en el juego pasado, entonces hay que darle méritos al profesor", explicó.



"A la hora de criticar, muchos lo critican (...) Pero hay que felicitarlo porque es un tipo que entiende y sabe de fútbol", agregó.



Brasil anotó los cuatro goles en el primer tiempo. Con el juego 4-1, Tite ingresó en el minuto 80 al tercer portero, Weverton, el único de los 26 jugadores que hasta ahora no había tenido minutos.



"El juego estaba prácticamente resuelto cuando entré, pero a ningún arquero le gusta recibir gol", dijo.



"El objetivo principal es el título, independientemente de si yo hubiera tenido minutos o no", afirmó el portero del Palmeiras de Sao Paulo.



Brasil buscará el pase a semifinales el viernes ante Croacia.