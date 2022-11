Se pronunció Sergio Ramos tras quedarse por fuera del Mundial con España: "Era un sueño"

El defensa del París Saint-Germain y excapitán de la selección española, Sergio Ramos, dijo este lunes en redes sociales que el Mundial de qatar "era uno de esos grandes sueños que tenía por cumplir".



"¿El Mundial? Por supuesto, era uno de esos grandes sueños que tenía por cumplir. Hubiese sido el quinto, pero desgraciadamente tendré que verlo desde mi casa", escribió el zaguero en su perfil de Instagram tres días después de que el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, no anunciara su nombre en la lista de convocados.



"Es duro, pero todos los días vuelve a salir el sol. No cambiará absolutamente nada en mí", continuó el ex del Real Madrid. "Este es mi sentir y quería compartirlo con vosotros (...) Les deseo lo mejor. ¡Vamos, España!".



El central, cuyo último partido con la selección española fue el 31 de marzo de 2021 ante Kosovo, tampoco fue llamado por Luis Enrique para disputar la Eurocopa-2021.



El número 4 del PSG ha recuperado la titularidad en su segunda temporada en el club parisino, líder del campeonato francés, tras un mal primer año.



"La temporada pasada fue dura, por las lesiones y la adaptación a un club nuevo y a una ciudad distinta", dijo también en su publicación.



"Afortunadamente puedo decir que esta temporada me vuelvo a sentir yo mismo y vuelvo a disfrutar del fútbol, de mi club y de una gran ciudad como París", cerró.



Sergio Ramos es el futbolista que más veces ha vestido la remera de la selección española con 180 partidos y 23 goles, participando en cuatro Mundiales y tres Eurocopas.



El sevillano formó parte de la generación dorada de la 'Roja', levantando un Mundial y dos Eurocopas.