Roberto Martínez deja Bélgica luego de ser eliminado del Mundial Qatar 2022

El seleccionador de Bélgica Roberto Martínez anunció que deja su puesto después de que los Diablos Rojos quedaran eliminados del Mundial-2022 tras empatar sin goles contra Croacia, cuatro años después de finalizar terceros en Rusia-2018.



"Me despido de la selección nacional y lo hago con gran emoción como pueden entender", declaró el técnico español, al frente del equipo belga desde 2016, en conferencia de prensa.



Martínez afirmó que su equipo se va del Mundial con "la cabeza alta", tras ser eliminado en la fase de grupos.



El equipo que ocupa el segundo puesto en el ránking mundial desperdició varias ocasiones clarísimas en las botas de Romelu Lukaku en el segundo tiempo y deja el torneo habiendo anotado un solo gol en sus tres partidos del grupo F.



"Hoy estábamos preparados, creamos oportunidades y no hay lamentos de nuestra parte", afirmó Martínez a la BBC. "Estamos fuera, pero podemos irnos con la cabeza alta", añadió.



"La generación dorada está haciendo algo para que surja otra nueva generación. No solo son los nombres que han quedado dentro del terreno. El legado puede quedar por muchas vías", añadió en un mensaje similar al que ofreció en la rueda de prensa previa al duelo ante Croacia.