"No es solo la culpa de Lukaku", dice Jeremy Doku tras la eliminación de Bélgica de Qatar

"Lukaku tuvo ocasiones, pero no fue solo su culpa", declaró el internacional belga Jeremy Doku, este jueves en Doha, tras empatar sin goles ante Croacia, sinónimo de eliminación en el Mundial de Catar.



"Tuvimos ocasiones, pero no tuvimos suerte. Hay que meterlas. Lukaku tuvo ocasiones, pero no fue solo su culpa. Todos queríamos ganar y sabíamos lo que había que hacer", señaló Doku, que entró en la segunda parte como revulsivo.



También saltó tras el descanso Romelu Lukaku, que no ha podido ser titular en el torneo debido a problemas musculares.



El gigante belga dispuso de hasta cinco ocasiones claras para marcar el gol que daba el pase a los suyos, pero no acertó.



"Se acabó, es una pena, queríamos llegar más lejos, por nosotros, por el pueblo belga. Estamos decepcionados porque esto se ha acabado", añadió Doku.