¿Quién se la llevará? Los aspirantes a conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022

El Mundial entra en su fase terminal, en su momento más atractivo. Se vienen las semifinales, que se disputarán martes y miércoles, con dos históricos (Francia y Argentina), un habitual en las últimas citas (Croacia) y como siempre una sorpresa en el torneo (Marruecos).



Quedan Leo Messi, Kylian Mbappé y Luka Modric y se fueron en cuartos Neymar, cuya selección brasileña no gana el Mundial desde 2002 y Cristiano Ronaldo, que a sus 37 años parece haberse despedido del título mundial, en el que ha podido ser su último torneo.



La primera gran cita de esta última fase definitoria llega el martes con el partido entre Argentina y Croacia, y un atractivo duelo Messi-Modric.



"Messi es más líder que nunca, lo está demostrando en todos los partidos", afirmó este domingo en Doha el exdefensa argentino Javier Zanetti.



El miércoles, la segunda semifinal reserva un Francia-Marruecos en el que África y el mundo árabe sueñan con una nueva sorpresa de los Leones del Atlas, que ya han dejado en el camino a Bélgica, España y Portugal.



La última fase del Mundial, con los partidos de semifinales, duelo por el tercer puesto y final, se disputará con un nuevo balón bautizado Al Hilm ("el sueño"), que está diseñado con matices de color burdeos que recuerdan a la bandera catarí, en sustitución al Al Rihla ("el viaje"), anunció este domingo la FIFA.



- Lágrimas de Cristiano -

Antes de esas esperadas semifinales, en cuartos, quedó el astro portugués Cristiano Ronaldo, que tras perder por 1-0 el sábado contra Marruecos, dejó el campo llorando al ver esfumarse su última ocasión de ganar el título con Portugal.



Cristiano Ronaldo dejó el Mundial con dos récords, al haber igualado el mayor número de partidos internacionales (196) y convertirse en el único jugador que ha marcado goles en cinco Mundiales.



"Ganar el Mundial con Portugal era el mayor y ambicioso sueño de mi carrera", lamentó este domingo el exdelantero del Real Madrid y Manchester United.



Francia derrotó a Inglaterra en cuartos por 2-1 y se mide a un Marruecos eufórico.



Si Francia se deshace del equipo magrebí, la gran sorpresa del torneo, y primera selección africana que llega a semifinales, después de que Camerún, Senegal y Ghana se quedaran en cuartos en el pasado, Mbappé podría verse las caras en una hipotética final contra su compañero argentino del PSG, Leo Messi.



Argentina sueña con su primer título mundial desde México-86, el tercero de su historia, pero el primero para Messi, el único título que falta en su florido palmarés.



En cuartos superó un tenso partido en el que se deshizo por penales (4-3) de Países Bajos, después de un empate 2-2 tras 120 minutos, y en el que Messi se encaró con el árbitro y también con el técnico y jugadores rivales.



- Esperado duelo Messi-Mbappé -

En espera de un hipotético duelo en el horizonte en la final con Mbappé, Argentina y Messi no lo tendrán fácil contra Croacia, con una plantilla veterana liderada por Luka Modric.



Croacia ya fue finalista en Rusia-2018, donde cayó contra Francia y dio la gran sorpresa del Mundial al eliminar a Brasil en cuartos de final (4-2 en penales y 1-1 tras 120 minutos).



Modric, a sus 37 años, buscará el título que se escapó a Croacia en la final de 2018 contra Francia, y Messi, de 35, el que persigue desde Alemania-2006.



Brasil no está ya en el Mundial, pero Pelé sigue muy presente, tras ser hospitalizado en su país.



El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, propuso este domingo sustituir tres de las cinco estrellas que adornan su escudo por tres corazones en homenaje a Pelé.



La idea busca destacar los tres títulos mundiales ganados por el exastro brasileño y enaltecer su ciudad natal, Três Corações (Tres Corazones, en español), en el estado de Minas Gerais (centro-este), explicó Domínguez en un acto organizado por la Conmebol en Doha en honor al exdelantero.



Argentina y Francia, que ha reencontrado a Olivier Giroud, autor del tanto en el triunfo contra Inglaterra (2-1) y goleador histórico de su selección (53 tantos), parten como favoritos hacia la final del próximo domingo.



Pero Croacia y Marruecos no quieren ser invitados y ya han eliminado a Brasil, los primeros, y a Bélgica, España y Portugal, los segundos.



"Cuando ves Rocky, quieres apoyar a Rocky Balboa por su trabajo duro y su compromiso y creo que somos el Rocky Balboa de este Mundial", advirtió Walid Regragui, seleccionador de Marruecos.



El delantero croata Bruno Petkovic, por su parte, autor del gol que llevó el duelo ante Brasil en cuartos a los penales, explica la fortaleza mental de su equipo por el conflicto que derivó en la independencia del país en los años 1990. "Aprendimos que no se llega a ningún lado sin pelear y sin trabajar duro".



Llegó la hora de la verdad al Mundial, donde todos los sueños son posibles.