¿Quién es Ghanim Al Muftah, el influencer catarí que se robó el show en la inauguración del Mundial Qatar 2022?

El Mundial Qatar 2022 fue oficialmente inaugurado este domingo 20 de noviembre, en el estadio Al Bayt, en el norte de Doha, y se destacó por sus conceptos de respeto, inclusión y remembranzas.



Uno de los sucesos que más se ha resaltado de la inauguración fue el momento en el que aparecieron el estadounidense Morgan Freeman y el influencer catarí Ghanim Al Muftah, un joven que no cuenta con sus piernas y que tiene en redes sociales alrededor de 3,2 millones de seguidores.



De hecho, en redes sociales donde es popular su activa participación, se describe como un "orador especialista en motivación".



Al Muftah, nació con una extraña condición conocida como el Síndrome de Regresión Caudal (SDC por sus siglas en ingles), lo cual produce que la parte inferior de la columna vertebral no se desarrolle totalmente antes de nacer.



“En lugar de permitir que la condición atrofie su vida, ha aprendido a superar los obstáculos con positividad y liderazgo, esto es lo que lo convierte en un personaje excepcional e inspirador”, cuenta su familia.



Aunque este síndrome no ha sido un impedimento para que disfrute de su vida, el influencer catarí contó que cuando estaba pequeño, fue víctima de bullying, debido a su aspecto poco común, sufrió el desprecio de sus compañeros.



“Mientras Ghanim crecía, al principio le resultó difícil asistir a la escuela debido a las burlas y el acoso de sus compañeros de clase. Sin embargo, su madre lo alentó a hablar, enseñarles sobre su condición y crear conciencia en la comunidad”, relatan sus allegados.



Cabe mencionar que Al-Muftah aparte de ser influencer, es embajador de buena voluntad, conferencista en temas de discapacidad y dueño de una empresa de helados, llamada Ice Cream, que cuenta con varias sucursales y busca proyectarse en toda la región del Golfo. Además, el embajador Fifa del Mundial.



En la actualidad, el influencer catarí está estudiando Ciencias Políticas, pues busca convertirse en el Primer Ministro de Qatar.