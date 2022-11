Qatar 2022: los símbolos de la Copa del Mundo que se inspiran en la cultura árabe-musulmán

La historia de la Copa del Mundo no solo vive en los triunfos icónicos, los partidazos o los golazos, sino que también lo hacen los símbolos únicos que se presentan en cada edición.



Escuchar y ver los símbolos de los mundiales te hacen viajar por el tiempo, tanto así que recordarlos en esta época, te hacen desear que la pelota en Qatar ruede lo más pronto posible.



Logo, mascota, cartel, caligrafía: los símbolos elegidos para la Copa del Mundo de Qatar 2022 se inspiran en la cultura del mundo árabe-musulmán, recordando que se trata del primer Mundial en celebrarse en Oriente Medio:



La diversidad de canciones en Qatar 2022

La canción oficial de la Copa del Mundo siempre nos llevará a recordar cada edición del mundial y es aquella que acompaña el inicio y cierre de las transmisiones de los partidos.



Entre las más memorables están: 'La Copa de la vida' de Ricky Martin, escuchada en Francia 1998 y 'Waka Waka' interpretada por la artista colombiana Shakira en Sudáfrica 2010.



En está ocasión será particular, pues, Qatar 2022 tendrá varios himnos, que la Fifa ha ido revelando desde abril, el primero fue 'Hayya Hayya' que significa 'Mejor juntos' en español, y el cual fue anunciado el 1 de abril, durante la celebración del Sorteo del torneo.



Este tema es interpretado por tres artistas internacionales. Se trata del cantante estadounidense Trinidad Cardona, el ídolo del afrobeat, el nigeriano Davido y la intérprete catarí Aisha.



La segunda canción oficial de Qatar 2022 es 'Arhbo', que en español significa bienvenido y la cual es interpretada por el cantante puertorriqueño Ozuna y el rapero franco-congoleño Gims.



Es de anotar que Gims es el primer artista de habla francesa en producir e interpretar una canción de la Copa del Mundo.



​'The World Is Yours to Take', es el tercer sencillo oficial de la Copa del Mundo y es interpretado por Lil Baby. Un tema inspirado en los mensajes de la campaña de Budweiser y que propone a los fanáticos a soñar con la grandeza.



La canción mezcla extractos del clásico “Everybody Wants To Rule The World”, de Tears for Fears.



La cuarta canción de esta edición del Mundial de Qatar 2022 es denominada ‘Light the Sky’ y es interpretada por cuatro de las artistas más famosas del mundo árabe, se trata de la canadiense de origen marroquí Nora Fatehi, la emiratí Balqees, la marroquí Manal y la iraquí Rahma Riad.



En el videoclip del sencillo aparecen las seis árbitras que estarán en la Copa del Mundo, estamos hablando de la francesa Stéphanie Frappart, la ruandesa Salima Mukansanga, la japonesa Yoshimi Yamashita, la brasileña Neuza Back, la mexicana Karen Díaz y la estadounidense Kathryn Nesbitt.

La'eeb, la mascota de Qatar 2022

La mascota del Mundial de Qatar 2022 es un símbolo que acompaña cada edición del torneo más importante del fútbol y lo hace desde 1966 cuando en la Copa del Mundo hecha en Inglaterra apareció el león Willie, desde ese momento cada certamen ha tenido el propio.



En esta ocasión tenemos La'eeb (se lee layb) que significa jugador superdotado en árabe y que representa a la ghoutra, el tocado tradicional masculino, y el cordón negro que lo mantiene en su sitio, el agal.

La'eeb es la mascota del mundial de Qatar 2022. Foto: AFP

La'eeb, quien lleva el lema de "Now is all" que quiere decir "El ahora es todos", fue presentado durante el sorteo del mundial, con un video que nos metió en el metaverso de las mascotas, mostrándonos las mascotas del pasado y las del futuro que están concursando para ser elegidas.



En su presentación, este personaje confundió tanto a los seguidores de los mundiales, que llegó a ser comparado con el personaje animado "Casper, el fantasma bueno". De hecho, fue objeto de los memes en redes sociales. Sin embargo, con el tiempo se despejaron todas las dudas y se supo que este representa un símbolo de la cultura árabe.



Al Rihla, el balón que rodará en la Copa del Mundo

El balón oficial de la Copa del Mundo siempre será uno de los símbolos más esperados por los futboleros, este objeto ha tenido su propio distintivo en cada edición de la cita mundialista a excepción del primer mundial en Uruguay 1930, donde hubo dos pelotas oficiales.



El balón oficial del Mundial de Qatar 2022 tiene por nombre Al Rihla, que significa "El Viaje" en árabe, y que fue fabricada con estándares de respeto al medio ambiente.



Principalmente blanco, con rayas cruzadas en azul y también tonos rojos y dorados, lleva además el logotipo de Adidas, la marca deportiva que lo que desde 1970 se encarga de crear el balón oficial de la Copa del Mundo.

Al Rihla 'El viaje' se llamará el balón oficial del Mundial Catar 2022, presentado este miércoles por la Fifa. Foto: Fifa



Sucede como 'balón del Mundial' al Telstar 18, que fue el usado en Rusia 2018, al Brazuca (Brasil 2014) y al Jabulani (Sudáfrica 2010).



Según la FIFA, el balón Al Rihla permite "las trayectorias más rápidas nunca registradas y contribuirá al ritmo y la calidad de los partidos".



Su diseño se inspiró en "la cultura, la arquitectura, los barcos tradicionales y la bandera de Catar", precisó la misma fuente.

El logo, entre el infinito, el trofeo y las dunas

El logo recupera los colores blanco y burdeos de la bandera de Catar. Su forma refleja la "cifra 8", como el número de estadios, "símbolo del infinito", pero también el "trofeo" entregado a los vencedores.

El logo del torneo de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se muestra en una pared en Doha. Foto: AFP



Las "dunas del desierto" o incluso el tocado que llevan en la cabeza los hombres de la región, indica la organización.



Los motivos florales al pie del logo recuerdan "el arte tradicional árabe" y los dos puntos que rodean al balón en la parte superior recuerdan la "caligrafía" árabe. Es el caso también de la línea alargada entre la 'T' y la 'A' de "Catar2022".

Un cartel en blanco y negro

Póster oficial del Mundial Qatar 2022. Foto: Fifa

El cartel oficial, visible en la puerta D18 del aeropuerto internacional Hamad, es una foto en blanco y negro que representa una mano levantando el tocado masculino como un signo de celebración, un gesto común en el Golfo. Por encima de la mano, hay un balón de fútbol con los colores de Catar, blanco y burdeos, y las palabras "2022" y "Allá vamos" (Hayya) escritas con caligrafía árabe.



Hayya es además el nombre de la tarjeta destinada a los visitantes, que ejercerá como visado, entrada a los partidos y título de transporte entre otros usos. La imagen es obra del artista catarí Bouthayna Al Muftah, que hizo otras siete, siempre en blanco y negro, representando gestos técnicos del fútbol en el desierto.

La cuenta atrás

El reloj de la cuenta atrás antes del Mundial está situado en la corniche de Doha, un paseo marítimo no demasiado alejado de las principales 'fan-zones' y que ofrece una vista impresionante sobre las torres del distrito financiero de West Bay, decorados con pósteres gigantes de estrellas de los 32 equipos clasificados para el torneo.