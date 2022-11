Qatar 2022: Ghana derrota a Corea del Sur y mantiene vivas sus esperanzas de clasificación

Ghana se impuso 3-2 a Corea del Sur este lunes para volver a agarrarse al Mundial y evitar una salida prematura de Catar, gracias a un doblete de Mohamed Kudus.



Los tantos de Mohamed Salisu (24) y Mohamed Kudus (34, 68), que no pudieron contrarrestar los goles de Cho Gue-sun (58, 61), dieron tres puntos a los ghaneses, que se ponen segundos del grupo H, a la espera de lo que ocurra en el duelo entre Portugal y Uruguay en el siguiente encuentro del día.



Corea del Sur, que había logrado frenar a la Celeste en su primer encuentro en Catar, cayó al último lugar de la llave en un partido loco, lleno de idas y vueltas, tras el que fue expulsado su seleccionador Paulo Bento por protestar.



Empezó nerviosa Ghana en el estadio Educacion City de Doha, sabedora de que una derrota la hubiera dejado fuera del Mundial tras apenas dos encuentros.



Corea del Sur aprovechó la indecisión inicial africana para hacerse con la pelota y empujar a los ghaneses contra su portería.



Liderados por su estrella Son Heung-min por el que pasaba todo el juego asiático, Corea del Sur asedió el arco contrario sin precisión.



Sufría Ghana, que poco a poco fue sacudiéndose el dominio coreano con salidas rápidas al contraataque.



Las 'Estrellas Negras' despertaron definitivamente cuando tras un saque de falta, nadie acertó a rematar el balón en el área y cayó suelto a los pies de Salisu que a la media vuelta hizo el 1-0 (24).



El tanto desatascó a Ghana, que amplió su cuenta con un remate de cabeza de Kudus al fondo de la portería surcoreana (34).



El partido se ponía muy de cara para una Ghana que se sacudió los nervios iniciales, mientras la selección surcoreana pudo recortar distancias en un disparo desde la frontal de Jung Woo-young, que se fue desviado (45).

- Corea reacciona -

El partido se aceleró tras el descanso con una Corea del Sur agresiva y que presionaba para llegar cerca del área contraria.



Gue-sun obligó a estirarse al portero ghanés Ati Zigi con un remate de cabeza a bocajarro (50) y poco después conectaba un remate de cabeza en un centro al área para hacer el 2-1 (58) que volvía a meter a los asiáticos en el partido.



Todavía no habían terminado de reponerse los ghaneses del golpe cuando Gue-sun volvió a cabecear a las mallas africanas un nuevo centro al área desde la izquierda (61).



El tanto cayó como un jarro de agua fría entre los africanos que veían escaparse un partido que parecían tener controlado y que se convirtió en un intercambio de golpes.



En una contra por la izquierda, Gideon Mensah metió un centro al área, no acertó a rematar Williams, pero tocó el balón para que Kudus hiciera el 3-2 (68).



De nuevo por delante en el marcador, Ghana dio un paso atrás y se defendió con uñas y dientes ante una Corea del Sur lanzada al ataque.



Los hombres de Paulo Bento tuvieron el empate en un disparo de Kim Jin-su que sacó bajo los palos Salisu (76) con su portero ya batido.



Corea del Sur puso asedio a la portería ghanesa en el largo descuento de diez minutos, pero el marcador ya no se movería.