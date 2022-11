Qatar 2022: con aire acondicionado y techos retráctil así son los estadios de la Copa del Mundo

La Copa Mundial de la Fifa 2022, se disputará en Qatar y contará ocho escenarios, que están ubicados en cinco ciudades diferentes, Doha, la capital, contará con cuatro estadios en su área.



Los otros estadios mundialistas están localizados en las ciudades de Jor, Luisail, Al Rayyan y Al Wakrah. Cabe mencionar que de los ocho estadios, sólo uno existía cuando el pequeño emirato fue elegido como sede de la Copa del Mundo.



La particularidad de este mundial, es que se jugará en un radio de un poco más de 50 kilómetros. Esto, con el objetivo de que los asistentes puedan disfrutar de más de un partido.



Estos son los estadios que albergarán el mayor evento futbolístico del planeta:



Estadio 974 de Doha (40.000 espectadores)

El Estadio 974, ubicado frente al mar con una vista espectacular del horizonte de Doha, es denominado así, corresponde al prefijo telefónico internacional de Qatar, pero también al número de contenedores usados en la construcción del estadio.



Este escenario que hace un homenaje a las labores portuarias, Será totalmente desmantelado después del campeonato.



El concepto del estadio fue ideado por Fenwick Iribarren Architects y su diseño significó que se requirieron menos materiales de construcción para desarrollarlo, lo que ayudó a mantener bajos los costos de la obra.



El escenario también recibe el nombre de Ras Abu Aboud y fue inaugurado en el 2021, cuando inició la Copa Árabe, en el duelo entre Emiratos Árabes Unidos y Siria .



El estadio 974 albergará siete partidos durante la copa del mundo, con seis partidos de la fase de grupos y un partido de octavos de final.



Estos serán los partidos a disputarse (hora colombiana):



México - Polonia, 22 de noviembre a las 11:00 a.m. (Grupo C).



Portugal - Ghana, 24 de noviembre a las 11:00 a.m. (Grupo H).



Francia - Dinamarca, 26 de noviembre a las 11:00 a.m. (Grupo D).



Brasil - Suiza, 28 de noviembre a las 11:00 a.m. (Grupo G).



Polonia - Argentina, 30 de noviembre a las 2:00 p.m. (Grupo C)



Serbia - Suiza, 02 diciembre a las 2:00 p.m. (Grupo G)



Octavos de final: 1G - 2H, 05 de diciembre a las 2:00 p.m. (G54).



Estadio Al Thumama (40.000 espectadores)

El estadio de Al Thumama, está ubicado en el sur de Doha, capital de Qatar y cuenta con una capacidad de 40.000 espectadores.



El diseño de este escenario representa la gahfiya, un gorro tejido tradicional que utilizan los hombres y niños en el medio oriente, y que simboliza la dignidad e independencia.

Gahfiya, gorra tejido tradicional que usan tanto hombre, como niños en el Medio Oriente. Imagen de referencia. Tomado de redes sociales

El estadio de Al Thumama, que fue inaugurado el 22 de octubre de 2021 cuando se jugó la final de la Copa Amir entre Al Sadd y Al Rayyan; albergará ocho partidos, de los cuales seis serán de fase de grupos, uno de octavos de final y otro de cuartos de final.



Estos serán los partidos a disputarse (hora colombiana):



Senegal v Holanda, 21 de noviembre a las 11:00 a.m. (Grupo A).



España v Costa Rica, 23 de noviembre a las 11:00 a.m. (Grupo E).



Qatar v Senegal, 25 de noviembre a las 8:00 a.m. (Grupo A).



Bélgica v Marruecos, 27 de noviembre 8:00 a.m. (Grupo F).



Irán v Estados Unidos, 29 de noviembre a las 2:00 p.m. (Grupo B).



Canadá v Marruecos, 1 de diciembre a las 10:00 a.m. (Grupo F).



Octavos de final: 1D v 2C, 4 de diciembre a las 10:00 a.m. (G52).



Cuartos de final: G55 v G57, 10 de diciembre a las 10:00 a.m. (G60).

Estadio Internacional Khalifa (45.416 espectadores)



El estadio Internacional Khalifa, a diferencia de los demás escenarios, no fue construido para este mundial, sino que se hizo en 1976. Sin embargo, fue remodelado en 2017, para la copa del mundo.



Durante la renovación del recinto, fue agregada una nueva grada con 10.450 asientos, lo cual amplió la capacidad del escenario a 40.000 espectadores.



El estadio Internacional Khalifa albergará seis partidos de la fase de grupos, un partido de octavos de final y el desempate por el tercer puesto en Qatar 2022.



Estos serán los partidos a disputarse (hora colombiana):



Inglaterra - Irán, 21 de noviembre a las 8:00 a.m. (Grupo B).



Alemania - Japón, 23 de noviembre a las 8:00 a.m. (Grupo E).



Países Bajos - Ecuador, 25 de noviembre a las 11:00 a.m. (Grupo A).



Croacia - Canadá, 27 de noviembre a las 11:00 a.m. (Grupo F)



Ecuador - Senegal, 29 de noviembre a las 10:00 a.m. (Grupo A).



Japón - España, 01 de diciembre a las 2:00 p.m. (Grupo E).



Octavos de final: 1A - 2B, 03 de diciembre a las 10:00 a.m. (G49).



Tercer puesto, 17 de diciembre a las 10:00 a.m.



Estadio Ahmad Bin Ali (40.000 espectadores)



El estadio Ahmad bin Ali, ubicado en la ciudad de Al Rayyan, cuenta con una fachada resplandeciente, la cual es su característica más llamativa y se compone por patrones que caracterizan diferentes aspectos del país, como lo son la importancia de la familia, la belleza del desierto, la flora y la fauna autóctonas, y el comercio local e internacional.



Este recinto cuenta con una variedad de instalaciones deportivas, en las que se incluyen canchas de cricket, canchas de fútbol, ​​un parque infantil, gimnasio al aire libre, un centro acuático, canchas de tenis, un parque de patinaje y una pista de atletismo.



Además, contará con parques paisajísticos, cafés y pasarelas. Y también, el Mall of Qatar, que se inauguró en 2016 y se está junto al estadio.



El estadio Ahmad bin Ali, que cuenta con una capacidad de 40.000 espectadores, albergará seis partidos de la fase de grupos y uno de los octavos de final.



Estos serán los partidos a disputarse (hora colombiana):



Estados Unidos - Gales, 21 de noviembre a las 2:00 p.m. (Grupo B).



Bélgica - Canadá, 23 de noviembre a las 2:00 p.m. (Grupo F).



Gales - Irán, 25 de noviembre a las 5:00 a.m. (Grupo B).



Japón - Costa Rica, 27 de noviembre a las 5:00 a.m. (Grupo B).



Gales - Inglaterra, 29 de noviembre a las 2:00 p.m. (Grupo B).



Croacia - Bélgica, 01 de diciembre a las 10:00 a.m. (Grupo F).



Octavos de final: 1C - 2D, 03 de diciembre a las 2:00 p.m. (G50).



Estadio Al Bayt (60.000 espectadores)



El escenario deportivo toma su nombre de 'bayt al sha'ar', que eran tiendas de campaña que usaban históricamente los pueblos nómadas de Qatar y la región del Golfo.



Este recinto de 60,000 espectadores fue inaugurado el 30 de noviembre de 2021 durante la jornada inaugural de la Copa Árabe disputada en Qatar.



El estadio Al Bayt albergará el partido inaugural de la copa del mundo y cinco juegos más de la fase de grupos, también acogerá un partido de cuartos de final y una semifinal.



Estos serán los partidos a disputarse (hora colombiana):



Qatar - Ecuador, 20 de noviembre a las 11:00 a.m. (Grupo A).



Marruecos - Croacia, 23 de noviembre a las 5:00 a.m (Grupo F).



Inglaterra - Estados Unidos, 25 de noviembre a las 2:00 p.m. (Grupo B).



España - Alemania, 27 de noviembre a las 2:00 p.m. (Grupo E).



Holanda - Qatar, 29 de noviembre a las 10:00 a.m (Grupo A).



Costa Rica - Alemania, 01 de diciembre a las 2:00 p.m. (Grupo E).



Octavos de final: 1B v 2A, 04 de diciembre a las 2:00 p.m. (G51).



Cuartos de final: G51 v G52, 10 de diciembre a las 2:00 p.m. (G59).



Semifinal G59 v G60, 14 de diciembre a las 2:00 p.m. (Finalista 2).



Lusail Stadium (80.000 espectadores)



El estadio Lusail, quedará en la historia cuando el 18 de diciembre vea a una de las 32 selecciones coronarse como campeón del mundo, esta, será la sede de la final del Mundial de Qatar 2022.



El escenario, ubicado en la ciudad de Lusail a 20 kilómetros de Doha y cuenta con una capacidad de 80.000 espectadores, siendo así el de mayor cabida.



El recinto que está inspirado en el juego de luces y sombras que caracteriza a la 'Fanar' - linterna en griego-, albergará, aparte de la final, seis partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final, cuartos de final y semifinal.



Estos serán los partidos a disputarse (hora colombiana):



Argentina - Arabia Saudita, 22 de noviembre a las 5:00 a.m. (Grupo C).



Brasil - Serbia, 24 de noviembre a las 2:00 p.m. (Grupo G).



Argentina - México, 26 de noviembre a las 2:00 p.m. (Grupo C).



Portugal v Uruguay, 28 de noviembre a las 2:00 p.m. (Grupo H).



Arabia Saudí - México, 30 de noviembre a las 2:00 p.m. (Grupo C).



Camerún v Brasil, 02 de diciembre a las 2:00 p.m. (Grupo G).



Octavos de final: 1H v 2G, 06 de diciembre a las 2:00 p.m. (G56).



Cuartos de final: G49 v G50, 09 de diciembre a las 2:00 p.m. (G57).



Semifinal: G57 v G58, 13 de diciembre a las 2:00 p.m. (Finalista 1)



Final Qatar 2022, 18 de diciembre a las 10:00 a.m.



Estadio Al Janoub (40.000 espectadores)



El estadio Al Janoub está inspirado en los dhow, una embarcación de vela de origen árabe caracterizada por su velamen triangular y bajo calado; homenajeando al pasado marinero de Al Wakrah, ciudad donde esta localizada el recinto.



Con un innovador sistema de refrigeración y un techo retráctil, este escenario diseñado por Aecom y Zaha Hadid Architects, ha sido usado durante todo el 2022.



El estadio inaugurado en 2019 y que goza de una capacidad de 40.000 espectadores que será reducida luego de terminado la copa del mundo, albergará seis partidos de la fase de grupos junto con un partido de octavos de final.



Estos serán los partidos a disputarse (hora colombiana):



Francia - Australia, 22 de noviembre a las 2:00 p.m. (Grupo D).



Suiza - Camerún, 24 de noviembre a las 5:00 a.m. (Grupo G).



Túnez - Australia, 26 de noviembre a las 5:00 a.m. (Grupo D).



Camerún - Serbia, 28 de noviembre a las 5:00 a.m. (Grupo G).



Australia - Dinamarca, 30 de noviembre a las 10:00 a.m. (Grupo D).



Ghana - Uruguay, 02 de diciembre a las 10:00 a.m. (Grupo H).



Octavos de final: 1E v 2F, 05 de diciembre a las 10:00 a.m. (G53).



Estadio de la Ciudad de la Educación (40.000 espectadores)



El estadio de la Ciudad de la Educación lleva en su fachada algunos triángulos que forman unos complejos patrones geométricos similares a los diamantes que parecen cambiar de color con el movimiento del sol.



El recinto está localizado en Al Rayyan, específicamente en el seno de su ciudad universitaria, y cuenta con una capacidad de 40. 000 espectadores.



Cabe mencionar que fue el primer estadio del mundial en recibir el certificado del Sistema de Evaluación de Sostenibilidad Global y su capacidad será reducida a la mitad luego del evento mundialista.



En este espectacular escenario deportivo se jugarán seis partidos de fase de grupos, uno de octavos y otro de cuartos.



Estos serán los partidos a disputarse (hora colombiana):



Dinamarca - Túnez, 22 de noviembre a las 8:00 a.m. (Grupo D).



Uruguay - Corea del Sur, 24 de noviembre a las 8:00 a.m. (Grupo H).



Polonia - Arabia Saudita, 26 de noviembre a las 8:00 a.m. (Grupo C).



Corea del Sur - Ghana, 28 de noviembre a las 8:00 a.m. (Grupo H).



Túnez - Francia, 30 de noviembre a las 10:00 a.m. (Grupo D).



Corea del Sur v Portugal, 02 de diciembre a las 10:00 a.m. (Grupo H).



Octavos de final: 1F - 2E, 06 de diciembre a las 10:00 a.m. (G55).



Cuartos de final: G53 - G54, 09 de diciembre a las 10:00 a.m. (G58).