Portugal y Uruguay se enfrentan por el duelo atractivo del Grupo H del Mundial de Qatar 2022.

Comprometido por el empate sin goles ante Corea del Sur en el debut, Uruguay se juega su futuro el lunes en el Mundial de Qatar 2022 frente a un Portugal que buscará asegurarse su lugar en octavos de final anticipadamente y de paso tomarse revancha.



"Sabemos que mañana tenemos que ganar", aseguró el volante Rodrigo Bentancur este domingo en conferencia en el Centro de prensa de Doha junto al director técnico Diego Alonso. "Los dos nos jugamos mucho, nosotros más porque empatamos el primer partido".



Uruguay llega a la segunda fecha del Grupo H con un punto, los mismos que Corea del Sur, mientras que Portugal lidera con tres y si gana el lunes ya se habrá asegurado su boleto para octavos. Ghana cierra las posiciones sin unidades.



"No ganamos contra Corea pero el punto es muy importante", dijo, porque "no perder (en un mundial) es muy importante".



Alonso fue más allá: "no minimizamos ni despreciamos al rival ni tampoco al resultado del partido".



Celestes y lusos se medirán en el estadio Lusail desde las 2:00 a.m hora colombiana. Por su parte, Corea del Sur y Ghana lo harán a las 8:00 a.m, en el estadio Education City.



"Uruguay es equipo fuerte, muy técnico, equilibrado, que saber como abordar un partido. Atacan con mucha velocidad, con juego directo", explicó por su parte el DT de Portugal, Fernando Santos.



Por su lado, el volante luso Bernardo Silva elogió al delantero Darwin Núñez y al volante Federico Valverde.



"Darwin y Valverde son excelentes jugadores y están en forma", destacando en sus equipos Liverpool y Real Madrid, en el inicio de la temporada 2022-2023.



- Cambiar para mejorar -

La Celeste rindió menos de lo esperado ante los asiáticos y si bien estuvo más cerca de la victoria, y los palos en dos ocasiones le negaron el ansiado gol, deberá mejorar principalmente en generación de juego y abastecimiento a los hombres de la línea ofensiva.



Alonso admitió que su equipo debe "mejorar la circulación de balón", ya que contra Corea del Sur le "faltó tener mas dinamismo con el balón".



Y si bien Alonso no ha dado pista alguna sobre la oncena que sacará frente a Portugal, se da por hecho que realizará varias modificaciones con respecto al equipo titular en el debut.



Una de ellas sería el ingreso de Giorgian de Arrascaeta en lugar de Matías Vecino o en su defecto del extremo Facundo Pellistri.



El 'Cocho', ídolo del Flamengo y considerado el mejor 10 del fútbol de Brasil, asoma vital para poder abastecer a la dupla atacante, que volverían a formar Luis Suárez y Darwin Núñez, aunque quizás Edinson Cavani arranque desde el inicio en lugar del 'Pistolero', que lució cansado y falto de reacción en los 64 minutos que jugó ante los coreanos.



- Cavani, el verdugo -

El 'Matador', precisamente, fue el 'culpable' de la eliminación de Portugal en octavos de final del Mundial de Rusia-2018.



En aquella ocasión, Portugal era el vigente campeón europeo y venía como favorito para avanzar a cuartos, donde esperaba Francia que había eliminado a Argentina e iba camino a ganar el Mundial.



Hace cuatro años, brindaron un partido dramático en el estadio olímpico de Sochi que terminó con victoria uruguaya por 2-1 con un doblete del hoy delantero del Valencia, de 35 años.



Tanto Bentancur como Alonso descartaron que el partido de este lunes sera una revancha del de Rusia-2018.



"Todos los partidos son historia distintas" aseveró Alonso.



Para Bernardo Silva tampoco es se pueden comparar ambos encuentros. "No es lo mismo, tenemos tres puntos y Uruguay uno, estamos en fase de grupos".



- Portugal se asume favorita -

La selección portuguesa se asume favorita frente a la Celeste, al igual que en Rusia-2018.



Según el juvenil delantero Gonçalo Ramos, de 21 años, "una selección como la nuestra es favorita en cualquier partido y este no es la excepción".



"Es importante ganar y asegurar la clasificación en el segundo duelo del grupo, para evitar cualquier suceso extraño que pueda pasar", afirmó.



Portugal no podrá contar con el defensa del PSG Danilo Pereira, de 31 años, que se fracturó tres costillas durante el entrenamiento del sábado, anunció este domingo la Seleçao.



Pero tiene el as bajo la manga, el eterno Cristiano Ronaldo.



"Es uno de los mejores de siempre, está en su quinto Mundial y está listo para ayudar mucho. Lo ha probado contra Ghana", explicó Silva, después de que Cristiano abriera de penal el marcador en la victoria 3-2 sobre Ghana y se convirtiera en el primer jugador en marcar en cinco Mundiales.



Cavani también expresó su admiración por CR7: "Es un jugador con una fortaleza única, pocos la tienen. Por más que pueda estar pasando un momento difícil en cualquier instante te puede marcar la diferencia".



"Cristiano es Cristiano", agregó el 'Matador', el verdugo de Portugal hace cuatro años.