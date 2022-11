Polonia derrota 1-0 a Chile en su último amistoso antes de viajar al Mundial de Qatar

La selección de Polonia derrotó 1-0 a su similar de Chile el miércoles en la ciudad de Varsovia, en el último amistoso del combinado europeo antes de su participación en el grupo C del Mundial de Catar-2022.



El único gol del partido amistoso lo anotó el delantero polaco Krzysztof Piatek a los 84 minutos.



Antes del encuentro disputado en el Municipal Stadium of Legia se realizó un minuto de silencio en recuerdo de las dos víctimas que dejó la caída de un misil en territorio polaco en medio de la invasión de Rusia a Ucrania.



Pese a que el seleccionado chileno -que no está clasificado al Mundial- dominó gran parte del partido y tuvo al menos cuatro llegadas claras de peligro, no pudo anotar en el arco de Lukasz Skorupski, el portero polaco que tuvo exigidas intervenciones para evitar el gol.



Los polacos apelaron al contragolpe, el que fue contenido por una bien parada defensa chilena. El único error de los sudamericanos se produjo en el tiro de esquina que aprovechó Piatek para anotar a pocos metros del arco de Claudio Bravo.



El seleccionado polaco se trasladará a Catar donde será parte del grupo C junto a la Argentina de Lionel Messi, Arabia Saudita y México.



Polonia debutará ante México el próximo martes en el estadio 974 en Doha.



El mundial se inaugurá el domingo con el partido entre el anfitrión Catar y la selección de Ecuador en el estadio Al Bayt.