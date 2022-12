¡Partidazo! Francia avanza a las semifinales al derrotar a Inglaterra por Qatar 2022

En un duelo de titanes del fútbol europeo, Francia derrotó por 2-1 a Inglaterra, este sábado en Al Khor, a 50 km al norte de Doha, y se clasificó para las semifinales del Mundial de Qatar, donde se enfrentará a la sorprendente Marruecos, que antes venció a Portugal (1-0).



Aurélien Tchouaméni adelantó a los vigentes campeones del mundo con un potente disparo desde fuera del área (17) y empató al inicio del segundo tiempo Harry Kane (54), transformando un penal, con el que igualó el récord de goles de Wayne Rooney en la selección inglesa (53 ambos), pero Olivier Giroud marcó el segundo para los 'Bleus' (78), minutos antes de que el capitán inglés enviara a las nubes otro penal con el que podría haber provocado la prórroga.



Tras los primeros minutos de tanteo, Francia fue la primera selección que buscó el arco contrario, con un par de centros de Ousmane Dembélé desde la derecha que cerca estuvo de aprovechar Giroud, sobre todo el segundo, que llegó a cabecear y atajó Pickford (11).



Seis minutos después llegaría le primer gol, en una jugada en la que el ataque francés basculó de izquierda a derecha, Griezmann pasó la pelota a Tchouameni y el joven centrocampista del Real Madrid se sacó un latigazo de derecha desde fuera del área que se coló pegado a la base del palo de la portería inglesa.



Tras el gol, los dos equipos se liberaron y ganó el fútbol. Luke Shaw, con un golpe franco directo a las manos de Lloris (21) y Harry Kane, en un mano a mano que le sacó su compañero en el Tottenham, pudieron haber empatado para los ingleses (22).



- Zapatazo de Tchouaméni -

El capitán de los 'Three Lions' lo volvió a intentar con un disparo desde fuera del área que envió Lloris a córner (29) en momentos en que los ingleses buscaban el empate frente a una Francia que descaradamente atrasó sus líneas para tratar de sorprender al rival a la contra.



Mbappé, casi sin intervenir al comienzo del partido por el buen marcaje de Kyle Walker, 'apareció' en el minuto 39 para rematar, demasiado alto, un centro retrasado de Théo Hernández.



El segundo tiempo comenzó con un tremendo disparo de Bellingham desde la frontal que desvió a córner con otra atajada extraordinaria (47) un Lloris que este sábado jugó su partido 143 y se convirtió en el jugador con más internacionalidades de los 'Bleus'.



Inglaterra encontró el premio a su mayor atrevimiento cuando el árbitro brasileño Cesar Sampaio señaló penal por un derribo de Tchouaméni a Bukayo Saka dentro del área y Harry Kane no perdonó desde los once metros (54), igualando a Wayne Rooney como máximo goleador de la historia de la selección inglesa (ambos con 53).



El empate acabó por desatascar el encuentro. Los franceses respondieron al tanto inglés con un disparo de Adrien Rabiot que atajó Pickford (55) y una jugada de Mbappé por la izquierda cuyo centro no encontró rematador, en la primera acción en la que el francés pudo zafarse de la marca de Walker (57), y los de Southgate con dos acciones individuales de Saka y Kane que blocó Lloris (59 y 62).



- Kane falla un penal -

Eran los mejores minutos de Inglaterra, con Saka haciendo mucho daño a la defensa 'Bleu' y Harry Maguire estrelló un cabezazo en el exterior del palo (69), a lo que respondió Francia con una buena acción colectiva que culminó Giroud con un remate dentro del área que sacó espectacularmente Pickford (75), quien tres minutos después no pudo hacer nada ante un centro perfecto de Griezmann desde la izquierda que cabeceó a la red el '9' francés (78).



Con el partido enloquecido, el árbitro señaló otro penal por derribo de Théo Hernández a Mason Mount, que acababa de entrar, pero esta vez Kane envió la pelota a las nubes (84) y con ellas volaron las esperanzas de los ingleses de conquistar un título que se les resiste desde hace 56 años.

Noticia en desarrollo...