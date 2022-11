"Nos ha faltado un pelín de confianza": lamenta Luis Enrique por el empate ante Alemania en el Mundial

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez se mostró contento por el juego de la Roja en el empate 1-1 contra Alemania, este domingo en Al Khor, pero lamentó que sus hombres no hubiesen tenido la confianza suficiente para haber ido a por la victoria.



"He visto una primera parte quizás mejor, pero creo que, a lo largo del partido nos ha faltado un pelín de confianza para darnos cuenta que podíamos hacerle daño a Alemania", declaró Luis Enrique a la televisión pública española TVE.



"Ellos a partir del 1-0 entran en el modo de partido de todo o nada, y nosotros ahí no hemos podido controlar el partido. Se ha empezado a convertir en idas y vueltas y nos ha pillado en un error en una salida", añadió.



Luis Enrique se mostró satisfecho de que su equipo "ha estado compitiendo con Alemania al máximo nivel, adelantándose, siendo ambicioso desde el principio hasta el final", pero insistió: "El error ha estado en la salida de balón. Hemos hecho un fallo que habitualmente no cometemos. Pero el fútbol es un juego de errores y uno intenta que no haya errores, pero el fútbol es así".



"Yo creo que cuando vea el partido me va a gustar más que la sensación que tengo ahora mismo. Siempre pasa, pero este especialmente. Cualquiera que piense a priori en las dos primeras jornadas de nuestro grupo, que en teoría es el grupo de la muerte, el único grupo que en el sorteo despertó '¡Oooh!' y nos dicen que vamos a estar líderes y depender de nosotros y que nos vale hasta el empate, lo firmaría", analizó.



"Me gusta, en general, la actitud que tenemos y la intención desde el principio de ir a por el partido y no especular. Eso creo que es una cosa que caracteriza a la selección y ahora vamos a ir a otro partido sin especular. Aunque nos valga el empate vamos a intentar ganar nuestro partido y pasar como primeros de grupo", añadió en referencia al tercer partido contra Japón, que este domingo perdió 1-0 contra Costa Rica.



"Somos líderes. Confianza máxima en lo que hacemos y en cómo lo hacemos", concluyó el seleccionador español.