Nery Pumpido, exarquero argentino: "Messi siempre tuvo carácter"

Nery Pumpido, el arquero de la selección argentina campeona del mundo en 1986, se mostró esperanzado en que la actual Albiceleste, clasificada a semifinales, tome en Catar el relevo de su generación y defendió que Lionel Messi siempre fue un líder "con carácter".



"El carácter no es porque gritas o porque metes una patada. El carácter es para agarrar la pelota, y jugar, y hacer las cosas que hace Messi. Para eso sí que hay que tener carácter y Messi siempre lo tuvo", dijo a la AFP Nery Pumpido, que tiene ahora 65 años y que participó este domingo en el centro de Doha en un acto de homenaje a Pelé organizado por la Conmebol.



"Siempre lo demostró el carácter, solo que ahora se ve un poco más porque es el Mundial. El carácter es cuando las cosas las ves difíciles y pedís la pelota y eso Messi siempre lo ha hecho. Hay que diferenciar qué es carácter para una cosa y cuál para otra", apuntó.



Prefirió, eso sí, no entrar en si Messi tiene el aura ahora que tenía Diego Maradona en el plantel campeón de 1986.



"Diego era una cosa y Messi otra. Son los dos grandes que tenemos en Argentina y nos damos el gusto de tener a los mejores jugadores del mundo. Messi está ahora extraordinario, como siempre ha estado", afirmó.



En el partido de cuartos ante Países Bajos, Messi firmó un gol y una asistencia de oro pero tuvo que compartir el protagonismo con el arquero Emiliano Martínez, que detuvo dos lanzamientos a los neerlandeses en la tanda decisiva.



"Los arqueros están para aparecer en los momentos claves y Dibu siempre lo ha hecho. Es un Mundial con grandes arqueros, por ejemplo el de Marruecos (Yassine Bounou 'Bono') también es otro que está haciendo un gran campeonato", destacó Pumpido sobre la posición que él ocupaba en su etapa como futbolista.



- Un Mundial sin gran fútbol -

El exguardameta del River Plate y del Betis español consideró a Croacia "un buen equipo" y que "cualquiera de los cuatro" semifinalistas tiene argumentos para ser el campeón.



En su opinión, el Mundial de Catar "no ha tenido gran nivel" y "ha nivelado por abajo", por lo que es necesaria "una reflexión" de cara al futuro, sobre todo para cuando el torneo se aumente a 48 equipos desde la edición de 2026.



"Los cuatro equipos que quedan han sido inteligentes y han sabido ser diferentes y dinámicos. Afuera han quedado los que han buscado la tenencia. Eso quiere decir que el fútbol está cambiando, que hay que replantearlo. Puedes tener el balón el 75% y quedar afuera, como le pasó a España", estimó.



Nery Pumpido destacó a Alemania "como la gran decepción" y consideró "bárbara" la presencia de Marruecos en semifinales.



"Es un equipo que supo manejar el juego y respetar al rival", destacó sobre el equipo norteafricano, el primero de su continente en unas semifinales del Mundial.



A pesar del nivel, Pumpido insistió en su esperanza de que Argentina y Messi levanten la copa el domingo, como hicieron él y sus compañeros en el estadio Azteca en 1986.



"Ojalá, ojalá. Ojalá que sea así. Después de tantos años, de 36 años. Ojalá que pueda darse así", deseó.