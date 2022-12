Nasser Al Khelaifi: "Orgulloso de tener a los 2 mejores jugadores jugando la final en mi país"

Una final Lionel Messi contra Kylian Mbappé "es el mejor escenario", estimó este viernes en la emisora RMC el presidente del París SG, Nasser Al Khelaifi, a dos días del desenlace del Mundial-2022 entre Argentina y Francia, un duelo entre las dos grandes estrellas del club parisino.



"Estoy orgulloso de tener dos jugadores, los dos mejores jugadores del mundo, que juegan la final en mi país, es el mejor escenario", declaró el patrón del PSG, propiedad de Catar, el anfitrión del torneo.



Preguntado a qué equipo apoyaría en la final, Al Khelaifi prefirió no responder. "Somos un club francés y mi segundo país es Francia, pero por Messi, que quizás sea su última Copa del Mundo... Kylian va a jugar una segunda final consecutiva, algo realmente magnífico. Demuestras que es el mejor futbolista de la actualidad. Muero de ganas de estar en esa final, porque es un gran placer y un gran orgullo para mí como presidente del París SG. Si de mí dependiese, daría el título a los dos", aseguró.



El presidente del PSG aprovechó la ocasión de expresar su deseo de ver a Messi renovar su contrato, que llega a su fin al acabar la presente temporada.



"Tenemos un acuerdo con él, que es hablar después de la Copa del Mundo. Está muy feliz en el club, está haciendo una gran temporada con nosotros y se ha adaptado al fútbol francés. Creo que quiere quedarse", declaró.



Por otro lado, el dirigente se mostró "triste" por la otra estrella parisina, el brasileño Neymar, eliminado en cuartos de final con la 'Seleçao' por Croacia (1-1 tras prórroga, 4-2 en penales).



"Estuve muy triste. Quería, como aficionado, una semifinal Brasil-Argentina. Todo el mundo esperaba ese partido. Sé lo que hizo después de su lesión (en el primer partido del Mundial), hizo todo lo posible por recuperarse y volver a jugar. No será fácil para él, pero he hablado con Luis Campos (consejero en el PSG) y el entrenador (Christophe Galtier) para ver cómo subirle la moral. He hablado con Neymar y con su padre, está siendo muy duro para él", concluyó.