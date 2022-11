Luis Enrique debutó con todo en Twitch: "si España no gana el Mundial, quiero que lo gane Argentina"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, aseguró este viernes que si no puede ganar España el Mundial de Catar, le gustaría que fuera Argentina "por Leo Messi".



"Si no pudiera ganar España el Mundial me gustaría que fuera Argentina por Leo Messi", dijo Luis Enrique en su debut como 'streamer' en su nuevo canal de la plataforma Twitch.



El seleccionador español afirmó que "un jugador de la talla mundial de Leo Messi sería injusto que se retirara sin ganar un Mundial".



"Pero prefiero que gane España", añadió el técnico asturiano, que se estrenó este viernes como 'streamer' afirmando que tratará de salir cada día a interactuar con los internautas tras estar una hora contestando a preguntas de los usuarios.