Luis Barbat: "Uruguay no se ha dado cuenta de que el fútbol cambió" (Opinión)

Hay una frase muy popular en Uruguay que dice que somos tres millones y medio de técnicos. Todos opinamos, todos sabemos de fútbol.

Uno de pronto por haberlo jugado y haber estado en un campo de juego, tiene una mejor visión.



Me hago responsable de lo que voy a decir: el tema de Uruguay no pasa por los nombres de los jugadores por mucho que vengan del Real Madrid, de la Juventis, del Tottenham y de otros clubes grandes de Europa.



Uruguay siempre juega a defender. En el primer partido contra Uruguay pateamos solo dos veces al arco. Ayer ante Portugal también tuvimos dos opciones, la de Bentancurt y la de Gómez desde fuera del área.

Pero después es lo mismo, defender. Acá se hizo un famoso proceso de 15 años y en todo ese tiempo apenas ganamos una Copa América.



Pero la forma de jugar de Uruguay no cambió nunca; siempre jugó a ser un equipo de respuesta, a esperar al rival, a meternos atrás. Ayer el equipo cambió su forma de jugar: puso cinco defensas, tres volantes y dos puntas.



Mientras Portugal no le hizo gol, no salió. Pero cuando recibe la primera anotación, salió. El de Uruguay es un problema más de forma de jugar. La idiosincracia del futbolista uruguayo hace que no se cambie, y mientras no se cambie vamos a seguir igual, van a pasar años y no pasará nada.

Yo le digo a mi hijo, el más chico, que ni los nuetos de él van a ver a un Uruguay campeón de América.



De Luis Suárez no me sorprendió ayer que haya arrancado como suplente. Lo que sí me sorprendió es que fuera al Mundial.



Él vino a Nacional de Uruguay a reciclarse porque era el único lugar donde podía jugar. Un futbolista acostumbrado a jugar 12 o 13 años en el mejor nivel del fútbol mundial, y viene a Uruguay y hace diferencia, pero acá en Uruguay.



Por algo se devolvió de Uruguay, ya no está para jugar en ese nivel.

Lo mismo pasa con Diego Godín, a quien el técnico tuvo que sacar ayer. Tampoco está para jugar con 50 metros a sus espaldas.



Este proceso del que hablé antes, fue armado por el maestro Tabárez para sostenerse en el cargo durante todo el tiempo que estuvo. Los mismos jugadores fueron respaldándolo y en 15 años Uruguay apenas ganó una Copa América.



Que yo sepa a los equipos se les mide por los logros. Si en 15 años apenas gana una Copa, entonces nos preguntamos cuál es el proceso.

A mi me sorprendió que Suárez fuera al Mundial. Lo que pasa es que tenía que ir porque era su última Copa del Mundo.



Uruguay debe tener un orden, un patrón de juego, el técnico debe tener la capacidad de decir que van a jugar de determinada forma.

Pero siempre están los mismos en la Selección. Cuando uno va a jugar a este nivel de un Mundial, se nota la diferencia.



Y mientras no se cambie la forma de jugar, vamos a seguir en lo mismo, de pronto ganamos un partido como pasó en el Mundial de Brasil, pero en el fondo es el mismo problema.

Todos los jugadores de Brasil y de Argentina están en las mejores ligas del mundo y en los mejores equipos; y cuando vienen a su Selección, juegan de la misma manera que lo hacen en sus clubes: pelota al pie, en espacios cortos, en espacios largos, hacen gambetas y tienen pases precisos.



En cambio nosotros nos encontramos con todos estos jugadores y lo primero que hacemos es recostarnos atrás, que no nos conviertan y poco salimos.



Hoy a Federico Valverde, el del Real Madrid, lo absorbe el entorno y juega como juegan los demás.

El fútbol cambió hace rato y Uruguay parece que no se ha dado cuenta de eso.