"Los primeros partidos son los más difíciles": Courtois, figura del encuentro ante Canadá

El arquero de Bélgica, Thibaut Courtois, reconoció que el triunfo ante Canadá (1-0), este miércoles en el estreno de los 'Diablos Rojos' en el Mundial de Catar-2022, fue más complicado de lo esperado.



"Los primeros partidos de un Mundial son a menudo difíciles, estresantes. Mirad a Alemania y a Argentina (ambos derrotados en sus primeros partidos en Catar-2022). O a nosotros, con partidos no fáciles ante Argelia en 2014 o Panamá en 2018", comentó Courtois, uno de los héroes del partido, a la televisión francófona belga RTBF.



"Nuestro grupo (el F, donde están también Croacia y Marruecos) está subestimado. Hay cuatro buenos equipos. Y nosotros nos hemos puesto en cabeza. Con una victoria en los próximos partidos estaremos clasificados", subrayó.



El arquero del Real Madrid, que detuvo un penal a Alphonso Davies en el minuto 11 de partido, destacó el gran partido realizado por Canadá, un equipo que disputa su segundo Mundial, después de su única anterior participación en México-1986.



"Nos ha sorprendido el pressing impuesto por los canadienses. No pensábamos que presionarían tan fuerte. Tenían la velocidad, la fuerza y la técnica para hacernos daño", afirmó.



"(En el penal) sabía que Davies tiraba siempre a la derecha (del arquero). Así que opté por ese lado. Es la primera vez que paro un penal con el equipo nacional", celebró.



El otro protagonista de la victoria belga fue el atacante Michy Batshuayi, autor del único gol del partido en el minuto 44, y que también habló para la RTBF.



"No fue la mejor Bélgica la de esta noche. No es la mejor Bélgica, por ahora", reconoció.



"Comprendo que (el papel de la prensa) es criticar. Pero hay cosas positivas, para empezar el resultado. Tendríamos que haber marcado más goles, pero personalmente estoy contento por haber anotado", celebró.