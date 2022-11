Los horarios y canales para ver los partidos de este martes en el Mundial de Qatar 2022

Este martes comienza la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, por lo que de aquí al viernes se conocerán los clasificados a los cuartos de final del certamen.



La importancia de los juegos y por 'Fair Play', la Fifa determinó que los dos juegos por cada grupo se disputarán en horario unificado a partir de ahora.



Por lo tanto, los horarios de las transmisiones para Colombia sufrieron un leve cambio, por lo que los compromisos se podrán disfrutar desde territorio 'cafetero' de la siguiente manera:



Grupo A:

Ecuador vs. Senegal

Hora: 10:00 a.m.

Tv: Directv Sports



Países Bajos vs. Qatar

Hora: 10:00 a.m.

Tv: Directv Sports



Grupo B:

País de Gales vs. Inglaterra

Hora: 2:00 p.m.

Tv: Directv Sports, Caracol y RCN.



Irán vs. Estados Unidos

Hora: 2:00 p.m.

Tv: Directv Sports