Los horarios y canales para ver los partidos de este jueves en el Mundial de Qatar 2022

Este jueves sigue la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, con la participación de España y Alemania como protagonistas de la jornada.



La jornada completa de los grupos 'E' y 'F' se podrán disfrutar en Colombia de la siguiente manera:



Grupo F:

Coracia vs. Bélgica

Hora: 10:00 a.m.

Tv: Directv Sports



Canadá vs. Marruecos

Hora: 10:00 a.m.

Tv: Directv Sports



Grupo E:

Costa Rica vs. Alemania

Hora: 2:00 p.m.

Tv: Directv Sports



Japón vs. España

Hora: 2:00 p.m.

Tv: Directv Sports, Caracol y RCN.