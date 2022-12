¡Llanto celeste! Uruguay quedó eliminado del Mundial Qatar 2022 pese a vencer a Ghana

Con Luis Suárez como en sus mejores tiempos y Giorgian De Arrascaeta letal, Uruguay venció a Ghana por 2-0 el viernes, pero quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 por menor cantidad de goles a favor que Corea del Sur.



Los asiáticos vencieron a la ya clasificada Portugal por 2-1 en el otro partido del Grupo H y quedaron con cuatro puntos, al igual que la Celeste, y con el mismo saldo de goles (0), pero anotaron cuatro goles y Uruguay solo dos.



Giorgian De Arrascaeta a los 26 y 32 minutos marcó los goles uruguayos en el estadio Al Janoub, en la pintoresca zona costera de Al Wakrah, al sur de Doha.



Ghana, que con la victoria clasificaba a octavos, terminó última con tres unidades.



- Los penales contra Uruguay: un karma para Ghana -

Necesitado de la victoria, el DT Diego Alonso apostó a un 4-4-2 con el talentoso 'Cocho' De Arrascaeta de titular por primera vez en el Mundial y Suárez y Darwin Núñez en ataque.



Suárez era abucheado por los cientos de ghaneses presentes en el estadio cada vez que tocaba el balón.



El partido era parejo, sin peligro para los porteros hasta que llegó la jugada clave a los 17 minutos: Jordan Ayew remató bajo, el portero charrúa, Sergio Rochet dio rebote y cuando fue en busca del balón llegó tarde y cometió penal sobre Kudus, que el árbitro alemán Daniel Siebert cobró tras consultar con el VAR.



André Ayew, el único sobreviviente de las Estrellas Negras del recordado partido de cuartos de final de Sudáfrica-2010, se encargó del penal y el 'chino' Rochet se lanzó hacia su izquierda y lo atajó.



El 2 de julio de 2010, en el estadio Soccer City, en Johannesburgo, Uruguay venció por penales a Ghana por 4-2, tras empate a uno en los 120 minutos.



Las Estrellas Negras pudieron ganar entonces en el último minuto del alargue con un cabezazo que se metía, pero Suárez evitó la caída de la valla charrúa con sus manos.



El Pistolero fue expulsado y Ghana tuvo la victoria en los pies de Asamoah Gyan, pero su penal rebotó en el travesaño.



Este viernes, Ghana volvió a fallar desde los doce pasos.



Despertó a Uruguay... y a Suárez.



- Suárez asiste, De Arrascaeta anota -

Darwin Núñez estuvo a punto de abrir el marcador a los 23 cuando le picó la pelota al portero ghanés, tras gran pase de De Arrascaeta y cuando se aprestaba a festejar Salisu evitó el tanto al rechazar en la línea de meta.



Pero tres minutos más tarde apareció el Pistolero en el área africana, remató remató cruzado tras eludir a su marcador, el arquero ghanés tapó a medias y el 'Cocho' De Arrascaeta de cabeza abajo del arco abrió el marcador.



Era la noche del 10 del Flamengo, que increíblemente Diego Alonso lo había radiado al banco de suplente en los dos primeros partidos de la Celeste en Qatar 2022 (contra Portugal ingresó en el segundo tiempo).



Y el 'cocho' volvió a mostrar toda su clase, esa que derrocha en el campeón de la Copa Libertadores semana a semana, cuando a los 32 minutos anotó el segundo tanto Celeste.



De Arrascaeta recibió una asistencia de aire del Pistolero en el área y de volea batió al arquero Ati Zigi.



El volante, de 28 años, que lleva diez goles con Uruguay, le daba la razón a todos aquellos que en Uruguay, y también en Brasil, no entendían como no era titular.



Mientas tanto, el Pistolero, encendido, seguía jugando su partido particular y discutiendo cada jugada con el juez alemán hasta que éste lo amonestó a los 59 minutos por tirar la pelota lejos con el juego parado.



Hasta que a los 65 minutos, el entrenador lo sustutuyó por Edinson Cavani y el "ole, ole, Lucho, Lucho" retumbó en el estadio.



El show parecía terminado, hasta que llegó el tanto de la victoria surcoreana a los 90+1 y Uruguay murió en la orilla.