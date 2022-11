Listos los caballeros: Inglaterra reveló su lista de jugadores para el Mundial de Qatar 2022

La federación inglesa de fútbol anunció este jueves una lista de 26 jugadores para el Mundial-2022 sin grandes sorpresas y que será liderada por su tridente ofensivo Harry Kane, Phil Foden y Raheem Sterling.



Las lesiones, como las de los defensas laterales del Chelsea Reece James y Ben Chilwell, ambos bajas para el Mundial, habían limitado las opciones de Gareth Southgate en este sector.



Pese a todo, ha tomado el riesgo de llamar a Kyle Walker, lesionado desde hace tiempo con el Manchester City y que no ha vuelto a jugar, pero que está cerca de estar totalmente recuperado.



La experiencia, la polivalencia y la velocidad del jugador de 32 años, capaz de jugar a la derecha en una defensa a tres, o como lateral, ha pesado, igual que en la convocatoria de Ben White, del Arsenal, que también puede ocupar los dos puestos.



Tras haber vuelto a jugar 30 minutos con el City, el miércoles, en Copa de la Liga, la presencia en la lista de Kalvin Phillips es también bastante lógica, pese a su poco tiempo de juego.



Rampa de lanzamiento de Inglaterra en la Eurocopa en 2021, al lado de Declan Rice, no será forzosamente titular, ya que el puesto parece reservado a Jude Bellingham, pero tendrá seguramente derecha a entrar en juego.



Para cubrir el riesgo de recaída, Southgate prefirió a Connor Gallagher en lugar de James Ward-Prowse, que había sido llamado regularmente, pero que paga probablemente el inicio de temporada decepcionante de Southampton, 18º de Premier League.



Las otras semisorpresas se sitúan en la delantera, donde Southgate seleccionó al atacante de Newcastle, Callum Wilson, y a James Maddison, del Leicester, mientras que Jadon Sancho, ausente en las últimas convocatorias, se quedará en casa, igual que Tammy Abraham, que no ha destacado con la Roma en este inicio de temporada.



Wilson, que fue cuatro veces internacional entre 2018 y 2019, ha sido uno de los principales actores del buen inicio de temporada de los Magpies, terceros de la Premier League, con seis goles en diez partidos.



Maddison, pieza importante en el ataque del Leicester desde hace meses y desde que Jamie Vardy no marca ya de forma tan regular, con seis goles y cuatro asistencias en trece partidos, aportará también un toque de creatividad suplementaria, que podría ser útil, teniendo en cuenta el nivel medio mostrado por Mason Mount o Jack Grealish estos últimos tiempos.



Esta es la lista de 26 jugadores de Inglaterra:



Guardametas: Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), Nick Pope (Newcastle).



Defensas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Ben White (Arsenal), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).



Centrocampistas: Jude Bellingham (Borussia Dortmund/GER), Mason Mount (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool, Declan Rice (West Ham), Connor Gallagher (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City).



Delanteros: Marcus Rashford (Manchester United), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle), James Maddison (Leicester).