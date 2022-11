Lionel Messi se muestra motivado, pero cauteloso de cara al inicio del Mundial de Qatar

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, se dijo entusiasmado pero cauteloso de cara al arranque del Mundial Catar-2022, en una entrevista exclusiva que difundió este lunes la Conmebol.



"Estamos muy ilusionados, tenemos un grupo muy lindo que está con muchas ganas, pero pensamos en ir poco a poco. Sabemos que los grupos de mundiales no son fáciles", dijo Messi en la entrevista concedida en Miami días atrás, en fecha no precisada.



Argentina debutará en el Mundial el 22 de noviembre cuando enfrentará a Arabia Saudita por el Grupo C que integran además México y Polonia.



Previo jugará un último amistoso el miércoles en Abu Dabi frente a Emiratos Árabes.



"Esperamos empezar el Mundial de la mejor manera para afrontar todo lo que venga después", dijo Messi, quien este lunes se unió al resto del plantel albiceleste en Abu Dabi.



El capitán destacó el buen funcionamiento del equipo que conduce Lionel Scaloni y la ventaja de un grupo ya consolidado.



"Cuanto más jugás y más tiempo pasás dentro de la cancha te conocés más. Nos conocemos las características de cada uno y qué es lo mejor en cada momento", indicó.



Consultado sobre cuáles son las selecciones que ve con mayores posibilidades de ganar el Mundial al margen de Argentina, Messi dijo que no hay sorpresas.



"Siempre que hablamos de candidatos, hablamos de las mismas selecciones. Si tengo que poner a alguna por encima de otras creo que Brasil, Francia e Inglaterra están un poquito por encima del resto", señaló.



"Pero el Mundial es tan difícil y tan complicado que puede pasar de todo", aclaró.



El astro confesó que tras un primer año difícil luego de su partida del Barcelona y su llegada al francés París Saint Germain, ya se siente plenamente adaptado.



"El primer año (en París) fue un cambio muy grande para mi, estaba negado en todo porque había sido todo muy de repente y no era una decisión que yo había buscado irme del Barcelona", recordó.



"Pero después de ese proceso de un año, que se hizo largo, hoy soy feliz adonde estoy viviendo y estamos disfrutando tanto yo como mi familia de París", afirmó.



Messi jugó el domingo su último partido con el PSG y este lunes ya se reunió con sus compañeros de la albiceleste en Abu Dabi, con quienes participó de un entrenamiento abierto al público.