En la vida hay que arriesgar y fue lo que hizo un colombiano en el partido entre Argentina y Arabia Saudita. El hombre fue 'All In' y le apostó a favor de los sauditas.



Los árabes fueron los primeros en dar la sorpresa en este Mundial de Qatar 2022. El equipo saudí superó al favorito en ganar la Copa del Mundo y puso su firma en la historia de este torneo.



El favorito Messi anotó el primero del partido y se predijo que iba a pasar la goleada que se esperaba, Sin embargo, el rumbo del encuentro cambió cuando en el segundo tiempo Arabia marcó dos goles para la épica victoria.



Pues la sorpresa también se la llevó un colombiano este miércoles. Resulta que un hombre le confesó a la WRadio que hizo una apuesta de 50 mil pesos a favor de Arabia Saudita. Ante todo pronóstico, fue acertada su jugada y el monto de dinero tuvo una ganancia de 26 veces, es decir, que al final ganó alrededor de 1.300.000 pesos colombianos.



Y no es la única sorpresa que ha pasado. Alemania perdió ante Japón 2-1 por el debut de ambos partidos en Qatar 2022. Si alguien le creyó al país asiático, también se pudo haber llevado una buena cantidad de dinero.