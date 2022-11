Las curiosidades de Qatar 2022: el Mundial que romperá con un récord de casi 100 años

La Copa del Mundo cada vez está más cerca, falta poco para que Al Rihla -el balón del torneo- ruede en Qatar. El 20 de noviembre, iniciará uno de los mundiales más atípicos de la historia, pues esta será la primera vez que este evento se dispute en temporada invernal.



Además, será el último campeonato del mundo que se juegue con 32 selecciones, pues en el próximo (México, Estados Unidos, Canadá 2026) se disputará con 48 selecciones (Europa: 16 cupos, África: 9,5 cupos, Asia: 8,5 cupos, Sudamérica: 6,5 cupos, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe: 6,5 cupos y Oceanía: 1 cupo).



Estos son los datos más curiosos de Qatar 2022:

La copa más corto de la historia

Durante el Mundial de Qatar 2022 se disputarán 64 partidos entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. Dicho así, esta Copa del Mundo tendrá una duración de 29 días, lo que significa, que sería el Mundial con menor duración en la historia.

La copa más cara de la historia

No es un secreto para nadie que Qatar tiene un gran poder adquisitivo, incluso, es el país con la mayor renta per cápita del mundo, y esto, no solo por el petróleo, sino que también por el Gas Natural. De hecho es la tercera mayor reserva de todo el planeta.



Dicho esto, Qatar tendrá el mundial más caro de la historia, con una inversión de más 220 mil millones de dólares.



Siendo 208 mil millones de dólares más caro que la última Copa del Mundo (Rusia 2018) y quitándole la distinción a Brasil 2014 por 205 mil millones más.

Construcción del estadio Lusail de Qatar, a unos 20 kilómetros al norte de la capital, Doha. Foto: AFP

El país más pequeño en albergar la Copa del Mundo

Con una superficie superior a los 11 mil kilómetros cuadrados, Qatar será el país más pequeño (geográficamente) en albergar un mundial de fútbol.



Además, con una población de aproximadamente 2,9 millones de pobladores, Qatar se convertirá en el país con menor población en organizar una Copa del Mundo, superando a Uruguay, un récord que duró casi 100 años.

Cinco ciudades albergarán los 64 partidos del Mundial de Qatar 2022. Foto: AFP

Las pioneras del arbitraje femenino en Qatar

Qatar 2022, sin dudas serán un mundial histórico, en este caso, porque por primera vez en un mundial de fútbol masculino participarán seis árbitras.



Se trata de la francesa Stéphanie Frappart, la ruandesa Salima Mukansanga, la japonesa Yoshimi Yamashita, la brasileña Neuza Back, la mexicana Karen Díaz y la estadounidense Kathryn Nesbitt.

La francesa Stéphanie Frappart, la ruandesa Salima Mukansanga, la japonesa Yoshimi Yamashita estarán en Qatar 2022. Foto: AFP

El sistema de fuera de juego semiautomático

Luego de que en el Mundial de Rusia 2018 fuera estrenado el sistema de vídeo arbitraje (VAR por sus siglas en inglés), en esta ocasión, con la ayuda de 12 cámaras que estarán instaladas en los estadios, aparecerá en Qatar 2022 el sistema de fuera de juego semiautomático.



Con la ayuda de las cámaras se podrán captar todos los movimientos del balón y hasta 29 puntos de datos de cada futbolista, incluyendo partes del cuerpo que se tienen en cuenta en un fuera de juego.



Además, un dato no menor, es que el balón contará con un sensor que calcula el momento exacto en el que el jugador golpea la pelota.

Tecnología de fuera de juego semiautomática que se utilizará en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Fifa

Una Copa del Mundo con cinco cambios por partido

Otra de las novedades que tendrá el Mundial de Qatar 2022, es la implementación de las cinco modificaciones por partido, esta medida fue adoptada por las ligas durante de la pandemia de Covid-19 y estará en el torneo.



Por tal motivo, las selecciones participantes podrán hacer cinco modificaciones en tres oportunidades diferentes, para no afectar el ritmo del juego.