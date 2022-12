Un hecho insólito se presentó en la victoria 3-1 de Francia sobre Polonia, por los octavos de final de la Copa Mundial Qatar 2022, cuando el asistente arbitral del partido le pidió al futbolista francés Jules Koundé retirarse las cadenas.



Ante esta situación el director técnico de Francia, Didier Deschamps, molesto indicó que "el árbitro nos dijo que en cuanto se detuviera el juego, tenía que quitárselo. Si lo hubiera visto usándolo en el vestuario, le hubiera dicho que se lo quitara antes de entrar a la cancha".



Por tal motivo, el entrenador francés prohibió a sus jugadores el uso de cualquier tipo de joyería en los partidos que le restan a su selección en Qatar 2022.



"No sé qué tiene en el collar, pero sé que es un poco supersticioso y también lo usa en los entrenamientos. No sé qué significa el collar para él, pero le dije que tenía mucha suerte de que no lo atrapara frente a mí en ese momento", añadió Deschamps.



Cabe resaltar el uso de joyería no es motivo de amonestación durante el partido, a no ser de que el futbolista se niegue o se vuelva a poner las joyas luego de que el árbitro se lo indicara.



"No puedes jugar al futbol usando lentes de sol, un reloj o anillo. No está permitido. Pensé que se lo había quitado, pero no lo hizo. Es nuestra culpa, nuestro error y no volverá a suceder", puntualizó el Entrenador de Francia.