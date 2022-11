La selección francesa llama a Thuram y descarta a Kimpembe para el Mundial de Qatar

La primera concentración de la selección francesa en Clairefontaine de cara al Mundial de Catar no estuvo exenta de sorpresas este lunes. Los 'Bleus' convocaron de manera inopinada a Marcus Thuram, delantero del Borussia Mönchengladbach, pero no contarán con el defensa del París SG Presnel Kimpembe, quien será sustituido por Axel Disasi, del Mónaco.



Thuram, de 25 años, actual segundo máximo goleador de la Bundesliga (10 tantos), no había sido llamado por Francia desde la Eurocopa de 2021, que disputó como suplente.



El hijo de Lilian Thuram, lateral campeón del mundo con los 'Bleus' en 1998, internacional en cuatro ocasiones en 2020 y en 2021, es esperado en el centro de entrenamiento de Clairefontaine-en-Yvelines, en las afueras de París, en la jornada del lunes, en el primer día que se reunirán los 26 jugadores convocados por la selección gala que se desplazará a Catar.



Thuram ha protagonizado un buen inicio de temporada con el Borussia Mönchengladbach, con el que ha marcado trece goles y ha dado cuatro asistencias entre todas las competiciones.



Por su parte, Kimpembe sigue sin recuperarse de una lesión en el tendón de Aquiles, por lo que ha sido descartado, anunció este lunes la Federación Francesa de Fútbol (FFF).



Kimpembe, campeón del mundo de 2018 con la selección gala, volvió a jugar el domingo quince minutos con el club parisino, después de haber estado fuera de los terrenos de juego desde finales de octubre.



Pero el propio jugador "no se considera lo suficientemente recuperado para poder mantener su puesto en el seno de la defensa de los Bleus en Catar", indicó la FFF en un comunicado.



Los seleccionadores tienen hasta este lunes a las 18h00 GMT para transmitir su lista oficial a la FIFA.



Francia comparte el Grupo D del Mundial con Australia, Túnez y Dinamarca