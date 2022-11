Mundial Qatar 2022: la lista de partidos que se podrán ver por televisión abierta en Colombia

El inicio de la copa del mundo está cada vez más cerca y los futboleros ya empiezan a vibrar con el máximo evento del fútbol. 32 selecciones se disputarán en Qatar, el trofeo más preciado por los amantes de este deporte.



Las transmisiones de los 64 partidos del Mundial de Qatar 2022 se podrán seguir ya sea por los medios tradicionales como la televisión y la radio o por internet, a través de los dispositivos móviles.



Aunque la Selección Colombia no clasificó a la cita mundialista, los colombianos están a la expectativa de lo que pasará con este certamen, y para eso buscarán la manera de no perderse la copa del mundo.



Por tal motivo, para poder seguir los juegos del Mundial de Qatar 2022, los colombianos lo podrán hacer a través de DirecTV, Caracol TV, RCN Televisión y RCN Radio, que según la Fifa, son los que tienen las licencias para transmitir los partidos de la Copa del Mundo.



Cabe destacar que estas licencias fueron entregadas por la compañía Mountrigi Management Group, que compró a la Fifa los derechos de transmisión para 16 países del continente americano, y los tendrá hasta 2030.



Este año, y como se ha hecho costumbre desde Sudáfrica 2010, Caracol y RCN solo transmitirán 32 de los partidos del Mundial de Qatar 2022, mientras que DirecTV emitirá los 64 juegos del certamen, este operador de televisión tendrá en exclusiva 28 juegos de fase grupos, dos de octavos de final y otros dos de cuartos de final.



Por lo tanto, entre los juegos que no se podrán ver por señal abierta serán: España-Alemania, Croacia-Bélgica, Argentina-Polonia, Brasil-Camerún, Francia-Dinamarca y Portugal-Uruguay.



Este será el calendario de los partidos de la fase de grupos que se emitirán por televisión abierta, con días, horarios y canales que transmitirán cada juego en Colombia, por RCN y Caracol:



Domingo 20 de noviembre del 2022



Qatar vs Ecuador

Estadio Al Bayt

11:00 AM (hora colombiana)



Lunes 21 de noviembre del 2022



Senegal vs Países Bajos

Estadio Al Thumama

11:00 AM (hora Colombia)



Estados Unidos vs Gales

Estadio Ahmad Bin Ali

2:00 PM (hora Colombia)



Martes 22 de noviembre del 2022



Argentina vs Arabia Saudita

Estadio Lusail

5:00 AM (hora Colombia)



México vs Polonia

Estadio 974

11:00 AM (hora Colombia)



Miércoles 23 de noviembre del 2022



Marruecos vs Croacia

Estadio Al Bayt

5:00 AM (hora Colombia)



Bélgica vs Canadá

Estadio Ahmad Bin Ali

2:00 PM (hora Colombia)



Jueves 24 de noviembre del 2022



Uruguay vs Corea del Sur

Estadio Education City

8:00 AM (hora Colombia)



Brasil vs Serbia

Estadio Lusail

2:00 PM (hora Colombia)





Viernes 25 de noviembre del 2022



Inglaterra vs Estados Unidos

Estadio Al Bayt

2:00 PM (hora Colombia)



Sábado 26 de noviembre del 2022



Polonia vs Arabia Saudita

Estadio Education City

8:00 AM (hora Colombia)



Argentina vs México

Estadio Lusail

2:00 PM (hora Colombia)



Domingo 27 de noviembre del 2022



Bélgica vs Marruecos

Estadio Al Thumama

8:00 AM (hora Colombia)



Lunes 28 de noviembre del 2022



Corea del Sur vs Ghana

Estadio Education City

8:00 AM (hora Colombia)



Brasil vs Suiza

Estadio 974

11:00 AM (hora Colombia)



Martes 29 de noviembre del 2022



Gales vs Inglaterra

Estadio Ahmad Bin Ali

2:00 PM (hora Colombia)



Miércoles 30 de noviembre del 2022



Túnez vs Francia

Estadio Education City

10:00 AM (hora Colombia)



Jueves 1 de diciembre del 2022



Japón vs España

Estadio Khalifa

2:00 PM (hora Colombia)



Viernes 2 de diciembre del 2022



Ghana vs Uruguay

Estadio Al Janoub

10:00 AM (hora Colombia)



Serbia vs Suiza

Estadio 974

2:00 PM (hora Colombia)

Por otro lado, estos serán los partidos exclusivos de Directv:

Lunes 21 noviembre



Grupo B: Inglaterra - Irán a las 8:00 a.m.





Martes 22 noviembre



Grupo D: Dinamarca - Túnez a las 8:00 a.m. (DirecTV).



Grupo D: Francia-Australia a las 2:00 p.m. (DirecTV).





Miércoles 23 noviembre



Grupo E: Alemania - Japón a las 8:00 a.m. (DirecTV)



Grupo E: España - Costa Rica a las 11:00 a.m. (DirecTV).







Jueves 24 noviembre



Grupo G: Suiza - Camerún a las 5:00 a.m. (DirecTV).



Grupo H: Portugal - Ghana a las 11:00 a.m. (DirecTV)





Viernes 25 noviembre



Grupo B: Gales - Irán a las 5:00 a.m. (DirecTV).



Grupo A: Qatar - Senegal a las 8:00 a.m. (DirecTV).



Grupo A: Países Bajos - Ecuador a las 11:00 a.m. (DirecTV).







Sábado 26 noviembre



Grupo D: Túnez-Australia a las 5:00 a.m. (DirecTV).



Grupo D: Francia - Dinamarca a las 11:00 a.m. (DirecTV).







Domingo 27 noviembre



Grupo E: Japón - Costa Rica a las 5:00 a.m. (DirecTV).



Grupo F: Croacia - Canadá a las 11:00 a.m. (DirecTV).



Grupo E: España - Alemania a las 2:00 p.m. (DirecTV).





Lunes 28 noviembre



Grupo G: Camerún - Serbia a las 5:00 a.m. (DirecTV).



Grupo H: Portugal - Uruguay a las 2:00 p.m. (DirecTV).





Martes 29 noviembre



Grupo A: Países Bajos - Qatar a las 10:00 a.m. (DirecTV).



Grupo A: Ecuador - Senegal a las 10:00 a.m. (DirecTV)



Grupo B: Irán - EE. UU. a las 2:00 p.m. (DirecTV).





Miércoles 30 noviembre





Grupo D: Australia-Dinamarca a las 10:00 a.m. (DirecTV).



Grupo C: Arabia Saudí - México 2:00 p.m. (DirecTV)



Grupo C: Polonia - Argentina a las 2:00 p.m. (DirecTV).





Jueves 01 diciembre



Grupo F: Croacia - Bélgica a las 10:00 a.m. (DirecTV).



Grupo F: Canadá - Marruecos 10:00 a.m. (DirecTV).



Grupo E: Costa Rica - Alemania a las 2:00 p.m. (DirecTV)





Viernes 02 diciembre





Grupo H: Corea del Sur - Portugal a las 10:00 a.m. (DirecTV).



Grupo G: Camerún - Brasil a las 2:00 p.m. (DirecTV).