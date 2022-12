La agonía de algunos hinchas: Vuelos entre Marruecos y Qatar cancelados para la semifinal

La aerolínea nacional marroquí canceló este miércoles los vuelos programados entre Casablanca y Doha con aficionados deseosos de asistir a la semifinal del Mundial entre Marruecos y Francia, mientras que hinchas que ya habían aterrizado en Qatar no habían conseguido entradas.



"Tras las últimas restricciones impuestas por las autoridades de Qatar, Royal Air Maroc lamenta informar a los clientes de la anulación de sus vuelos operados por Qatar Airways", indicó la RAM en un comunicado, sin detallar las razones de dicha cancelación.



Los siete vuelos anulados afectan a 2.100 pasajeros. "Los otros 23 vuelos operados por la RAM se mantienen", señaló a la AFP una fuente cercana.



En Doha, los seguidores marroquíes que llegaron a bordo de los primeros vuelos de este puente aéreo y con los que se reunió la AFP en la tarde del martes explicaron que la Federación Marroquí de Fútbol les había prometido boletos que aún no tenían.



Este miércoles por la mañana, en la cuenta de Twitter del Aeropuerto Internacional Hamad, de donde provenían los vuelos procedentes de Casablanca, se publicó un mensaje en el que se pedía a los aficionados "que no fueran a los dos aeropuertos (de Doha) hasta que hayan obtenido entradas para los próximos partidos."



"Recordamos a los hinchas que el Aeropuerto Internacional Hamad y el Aeropuerto de Doha no son sitios oficiales para obtener boletos para los encuentros de la Copa del Mundo", subrayó.



Videos publicados en las redes sociales muestran a grupos de aficionados marroquíes bloqueados por las fuerzas del orden cataríes en el aeropuerto Hamad.



Tras la histórica clasificación de los Leones del Atlas a semifinales, la compañía aérea marroquí decidió operar 30 vuelos especiales el martes y el miércoles entre Casablanca y Doha.



Un puente aéreo inédito que debía "permitir a los numerosos marroquíes deseosos de apoyar a la selección nacional en su epopeya y vivir la emoción de la semifinal del Mundial", explicó el lunes la RAM.



Desde el 2 de diciembre, ya no es necesario tener un boleto para entrar en Catar, pero hay que obtener una tarjeta Hayya, que sirve como visado, antes de la salida.