"Karim Benzema no será sustituido de la lista de convocados": Didier Deschamps

El delantero estrella de la selección francesa, Karim Benzema, descartado para disputar el Mundial de Catar por una lesión, no será reemplazado, anunció este domingo el seleccionador Didier Deschamps.



Con un rotundo "no" respondió el técnico galo, preguntado en la emisión Téléfoot sobre una posible sustitución por otro jugador que podría solicitar a la FIFA hasta el lunes.



El seleccionador francés no quiso justificar su decisión, al considerar que tenía suficientes atacantes con Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani y Olivier Giroud.



Esta decisión rompe con la esperanza formulada por Benzema de "dejar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer una buena Copa del Mundo", tal como escribió en las redes sociales durante la noche, antes de salir de Doha este domingo por la mañana.



Deschamps intentó además eliminar cualquier especulación sobre el racionamiento de Benzema por el cuadro médico de los Bleus.



"Sé que unos y otros estáis buscando polémica. Pero, todo estaba control, ni siquiera en una aceleración o un golpe (se lesionó). Puede pasar que tenga un problema, que se lesione. No es una recaída, tiene un problema en el otro lado (en la otra pierna)", insistió el entrenador en TF1.



"Es un gran golpe, había hecho todo lo posible (por volver) y nosotros también", señaló Deschamps.



Los campeones del mundo se despertaron este domingo sin el flamante Balón de Oro, abatido por una nueva lesión, otro contratiempo para los Bleus antes de enfrentarse a Australia el martes en el Mundial de Catar.



"Es importante para nosotros no bajar los brazos, seguir trabajando y pensar en el primer partido contra Australia", declaró Antoine Griezmann, también invitado al programa Téléfoot.



Convaleciente desde hace un mes, Benzema esperaba ver el final del túnel el sábado, participando en su primer entrenamiento colectivo con sus compañeros. Pero, sintió dolor en el muslo izquierdo después de "un gesto casi anodino", "una lesión demasiado importante respecto a los plazos que nos esperan", indicó Deschamps.



"Ni da gusto ni te hace sonreír", prosiguió el seleccionador. La baja del atacante del Real Madrid ha sacudido a un equipo que ha tenido que prescindir de otros jugadores, también por molestias físicas, como Paul Pogba y N'Golo Kanté, Mike Maignan, Presnel Kimpembe y Christopher Nkunku.



"Pero, tenemos un objetivo, el grupo sabe muy bien lo que nos espera. Hay una plantilla de calidad y solidaria; tengo confianza en ellos".



Deschamps también anunció que Raphaël Varane, lesionado en un muslo desde el 22 de octubre, "estará disponible" en el debut de los Blues, después de haber participado el sábado en su primer entrenamiento colectivo de la semana.