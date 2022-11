Juan Manuel Cadavid: “Trabajar en el Mundial de Qatar es una bendición para mí”

Colombia tendrá un nuevo 'jugador' en el Mundial de Catar que comienza el próximo 20 de noviembre.



Se trata de Juan Manuel Cadavid Valencia, un caleño que está en último semestre de Economía en la Universidad del Valle, y que una vez, movido por la curiosidad, pero también por el deseo de ser voluntario en un evento grande como el Mundial, llenó el formulario de la convocatoria, aplicó y 'clasificó' para estar en Catar 2022.



El mensaje en el que le notificaban la aceptación como voluntario lo llenó de emoción y lo celebró con su familia; un festejo por partida doble porque su hermana Andrea, también caleña y quien se encuentra haciendo una maestría en Estados Unidos, también aplicó y será voluntaria en Catar.



Juan Manuel es futbolero a morir. Se confiesa hincha del Deportivo Cali, del Barcelona y del Tottenham, pero también de Lionel Messi, al que espera ver levantando el trofeo de campeón del mundo el próximo 18 de diciembre en Lusail, justamente la ciudad donde hará su voluntariado.



Este caleño de 24 años ya tiene la maleta lista para viajar. Lo hará el 16 de noviembre, un viaje que saldrá de Cali a Bogotá, de la capital colombiana hará una primera escala en Madrid. De allí volará a Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes, de donde tomará otro avión para aterrizar en Catar.



Juan Manuel habló con El País de esta experiencia mundialista que ya empieza a 'jugar'.



Cómo fue el proceso para aplicar como voluntario del Mundial?

Comenzó hace un año que fue cuando abrieron la página para inscribirse como voluntario. Ingresé la información que solicitaban y leí las condiciones que exigían, así que ya después tocaba esperar lo que decidieran.



¿Qué requisitos exigen para ser voluntario?

En realidad el único requisito que exigen inicialmente es un buen nivel de inglés. Ya después, estando allá, seguramente nos dirán qué debemos hacer.



Lo hizo convencido de que podía clasificar para un trabajo al que aspiran miles de personas en el mundo?

Sí, sabía que muchas personas se inscriben para ser voluntarios en eventos, pero no todos son elegidos. A mi me gusta mucho el fútbol y un día me propuse hacer la gestión para calificar para el Mundial de Catar; dije que si salía, pues excelente, y sino, tocaría esperar otra oportunidad. Afortunadamente se dio.



¿Es la primera vez que hará este trabajo en un evento de esta magnitud?

Sí, nunca antes había calificado para un certamen deportivo y menos para uno de esta magnitud como es el Mundial de fútbol, al que todos quieren ir.



¿Quién lo animó para que se postulara?

Yo tengo un amigo que fue voluntario en el Mundial de Brasil 2014; hablé con él, me dio toda la información de cómo es el tema y qué se hace, y eso me motivó a hacerlo para Catar. Para Rusia 2018 no me inscribí, se me pasó; y para este dije que sería bueno hacer la prueba para ver qué pasaba. Afortunadamente se dieron las cosas porque a las semanas recibí la confirmación de que había sido aceptado.



¿Lo sorprendió?

Uff, fue una grata sorpresa, lo máximo... muy emocionado el haber sido aceptado porque voy a estar en un Mundial que va a tener la participación de las grandes estrellas del fútbol. Hacer parte de este evento es algo inolvidable, impresionante. Estoy ansioso por llegar allá y comenzar a trabajar



¿Qué dijeron en su casa?

Al comienzo era un tema confuso porque la información no era clara; después hicimos la entrevista, llenamos el formulario; luego, cuando nos dijeron que habíamos sido aceptados mi hermana y yo, la alegría fue muy grande para toda la familia por lo que significa estar en un Mundial de fútbol.



¿Cuándo viaja?

Por recomendación de la Fifa debo viajar pronto; ellos dicen que los voluntarios debemos estar allá entre el 15 y 18 de noviembre para asumir funciones de una vez. Yo viajo el 16 de noviembre y me regreso a mediados de diciembre.



¿Cómo funciona el voluntariado en el tema pasajes y alojamiento?

Esa era una de las dudas que tenía cuando empecé todo el proceso, porque no sabía bien cómo era el tema; pero después me informaron que tocaba pagarme los pasajes y el alojamiento. Pero si uno no tiene dónde quedarse, allá le gestionan un hostal que es solo para voluntarios. En el caso mío y de mi hermana, por fortuna tenemos dónde quedarnos ya que en Doha vive un tío mío.



¿Le dijeron en qué sede va a trabajar?

Voy a estar en el estadio de Lusail. La información de lo que debo hacer ha sido como muy general, pero sé que voy a estar en los servicios de aficionados, asistir a las personas con sus entradas, decirles cuáles son sus asientos y estar pendiente de la demás logística que se da dentro del estadio.



¿Va a coincidir con su hermana o a ella le tocó otra sede?

Nos toca juntos gracias a Dios, en el mismo estadio, cumpliendo la misma función que es estar pendientes de los aficionados. Andrea está en Estados Unidos haciendo una maestría, hicimos el proceso juntos, y de verdad es una alegría que coincidamos para hacer nuestra función en Catar.



¿Le toca hacer desplazamientos largos?

El estadio de Lusail es como a 40 minutos de Doha; pero nosotros, con la acreditación que nos dan, tenemos transporte público gratis.



¿Ya sabe qué partidos le van a tocar?

Sí, voy a estar el 22 en el de Argentina contra Arabia Saudita y en un partido de Brasil. También estaré en otros partidos de selecciones europeas.



Salió premiado porque va a ver a Messi y a Neymar...

Sí, eso es lo mejor de lo que me espera en Catar; es una bendición porque son dos grandes jugadores; yo soy muy hincha de Messi y verlo en el Mundial es lo máximo para cualquier aficionado; sin duda haré fuerza para que ojalá a Messi se le de la oportunidad de levantar el trofeo que le hace falta.



¿Había visto antes partidos de selecciones nacionales?

Sí, en la Copa Africana el año pasado vi la final, aprovechando que estaba visitando a mi tío en Doha, pude ir y ver un partido que para mi era una novedad.