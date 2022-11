Juan Carlos Osorio no pierde tiempo y confesó que le gustaría volver a la Selección de México

Han pasado unas horas luego de la estrepitosa eliminación de la Selección de México del Mundial Qatar 2022, donde no logró avanzar de la fase de grupos, y ya se habla de un relevo en la dirección técnica.



Sin duda el malestar es general entre la opinión pública del país norteamericano con la gestión del DT argentino, Gerardo 'Tata' Martino. El estratega ha sido muy cuestionado por sus planteamientos y porque no ha entregado los resultados que se esperaban durante su proceso.



Ahora, como de costumbre en el fútbol, después de un fracaso deportivo se espera un cambio en la dirección técnica de la Selección mexicana y rápidamente apareció la figura del entrenador Juan Carlos Osorio como posible sucesor.



El estratega colombiano habló para ESPN MX y reveló su interés de retornar al país norteamericano: "Yo creo que México es una nación futbolera y la Selección es un gran equipo para dirigir".



Sobre si ve viable su retorno al conjunto 'manito' afirmó: "A mí me parece que no solo yo, sino que todos los técnicos mexicanos por ser su país deben aspirar y como objetivo dirigir a la gran selección".



Juan Carlos Osorio fue seleccionador de México entre 2015 y 2018 donde logró el título de la Copa Oro y disputar el Mundial de Rusia 2018. Allí derrotó a la Alemania campeona y avanzó a los octavos de final, pero se quedó en el camino y no pudo romper con el maleficio del quinto partido que acarrean los norteamericanos desde hace años.



Por otro lado, Juan Carlos Osorio le envió un mensaje a los dirigentes de la Selección afirmando: "Lo que podía hacer la Federación para fortalecer a los entrenadores mexicanos que hay es tratar de licenciarlos y darles todas las facilidades para que se preparen como hacen en Inglaterra, Alemania, España, que les permiten a sus técnicos escalar hasta llegar a la licencia PRO".



Lo que sí se confirmó fue la salida de Gerardo 'Tata' Martino como seleccionador mexicano, por lo que la posibilidad de que el estratega risaraldense retorne es viable, aunque dependerá del proyecto al que pueden aspirar teniendo en cuenta que serán sede del próximo Mundial junto a Estados Unidos y Canadá.



Lo que sí es cierto es que desde hace un tiempo los hinchas del conjunto mexicano han pedido por redes sociales el regreso del técnico Juan Carlos Osorio, teniendo en cuenta los malos resultados del estratega argentino al mando del equipo.

¡JUAN CARLOS OSORIO REGRESARÍA A LA SELECCIÓN MEXICANA! 🚨



El exentrenador de México dijo que si hubiera la oportunidad, la tomaría.



El no seguir con el Tri fue el error más grande en la carrera de Osorio.#ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/EbJmQFHpX1 — Futbol Picante (@futpicante) November 30, 2022