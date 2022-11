Inicia el 'último baile' de CR7: Cristiano y Portugal van por el triunfo ante Ghana en Qatar 2022

Con mucho que demostrar tras sus recientes fiascos, Portugal debutará el jueves a las 11:00 a.m, hora colombiana, en el Mundial ante Ghana envuelta en el conflicto entre su estrella Cristiano Ronaldo y el Manchester United, zanjado finalmente con un súbito divorcio.



'CR7', en plena escalada de su enfrentamiento con el técnico Erik Ten Hag y los dirigentes de los 'Diablos Rojos', rescindió su contrato a 48 horas del estreno de Portugal y ahora se expondrá en la mayor vitrina del fútbol en busca de un nuevo destino.



"Siento que ha llegado el momento para mí de buscar un nuevo reto", se despidió Ronaldo, de 37 años.



El exdelantero del Real Madrid, que quiere seguir jugando más allá de la cuarentena, afrontará como agente libre el quinto Mundial de su carrera, con una motivación extra por demostrar que tiene más fútbol del mostrado en su segunda etapa en Old Trafford.



La resolución del caso, y el fin de los gestos y declaraciones explosivas de su capitán, puede aliviar la tensión alrededor de la selección portuguesa, que ya tiene su propia dosis de presión para estar a la altura de las expectativas.



"Como equipo vamos a concentrarnos en la Copa del Mundo ahora y no en otros problemas", dijo el martes Ruben Dias, defensa del Manchester City. "No creo que el caso de Ronaldo dañe lo que intentamos conseguir aquí".



A diferencia de otras selecciones, Portugal dispone de una colección de jóvenes talentos (Joao Felix, Rafael Leao o Nuno Mendes) para reemplazar a medio plazo a figuras como Ronaldo, Pepe o Bernardo Silva.



La mezcla, sin embargo, no acaba de funcionar y los malos resultados recientes han agrietado las ilusiones de la 'Seleçao' de llegar por primera vez a la final de un Mundial.



Portugal cayó en los octavos de final tanto de Rusia-2018, ante Uruguay, como de la Eurocopa en 2021, frente a Bélgica, mientras que en la Liga de Naciones perdió en septiembre ante España en casa en la pugna por un puesto en la próxima 'Final 4'.



Peligro a la contra

Antes de la revancha ante Uruguay, Portugal se pondrá en marcha en Qatar frente a Ghana en un Grupo H que completa Corea del Sur.



Aunque mejoraron las sensaciones en los dos últimos amistosos ante Suiza y Nicaragua, las 'Black Stars' (Estrellas Negras) no han brillado en su recorrido hacia su cuarto Mundial.



El boleto lo sellaron en una eliminatoria ante Nigeria en la que empataron ambos partidos y avanzaron gracias a los goles fuera de casa.



El seleccionador Otto Addo confía en la dirección de juego de Thomas Partey, un pilar del Arsenal, líder de la Premier League, y en el potencial al contragolpe de una delantera con los hermanos André y Jordan Ayew e Iñaki Williams, punta del Athletic de Bilbao.



Williams nació en Bilbao pero optó recientemente por sus raíces ghanesas para competir internacionalmente. Su hermano menor Nico, en cambio, también está en Qatar pero a las órdenes de Luis Enrique en la selección española.



"Somos conscientes de que nos vamos a enfrentar a un equipo peligroso", reconoció Ruben Dias. "Ghana es físicamente un equipo fuerte, y técnicamente también. Tienen futbolistas que juegan en el más alto nivel en Europa".



André Ayew, que disputará su tercer Mundial, es el único superviviente de Sudáfrica-2010, la mejor actuación mundialista del país.



Ghana estuvo a un paso de convertirse en el primer equipo africano en pisar las semifinales pero cayó en penales ante Uruguay tras un controvertido final de partido en el que Asamoah Gyan falló una pena máxima señalada por una famosa mano de Luis Suárez.



En Qatar, Uruguay volverá a toparse en el camino de Ghana en el último partido de este grupo plagado de cuentas pendientes.