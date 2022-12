Georgina, esposa de Cristiano estalla contra técnico de Portugal tras eliminación de Qatar 2022

Luego de la eliminación de Portugal del Mundial Qatar 2022 y la despedida de Cristiano Ronaldo de las copas del Mundo, su esposa, la influencer, Georgina Rodríguez estalló y cuestionó al técnico Fernando Santos, por no alinearlo desde el inicio del partido.



En las historias de Instagram, Georgina le envió un fuerte mensaje al técnico de Portugal, Fernando Santos y le mostró su respaldo a Cristiano Ronaldo.



Cabe mencionar que esta no es la única vez que la influencer cuestiona a Fernando Santos. El pasado miércoles, luego del triunfo de Portugal sobre Suiza (5-1), Georgina indicó que "mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos".



"La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más", puntualizó en ese momento.