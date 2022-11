Futbolista australiano Josh Cavallo, declarado homosexual, arremete contra la Fifa

El australiano Josh Cavallo, uno de los primeros futbolistas en evocar públicamente su homosexualidad, cargó este martes contra la decisión de la Fifa de prohibir el uso de brazaletes arcoíris durante el Mundial de Qatar.



"La Fifa prohibió a todos los equipos llevar el brazalete 'One Love' de apoyo a la comunidad LGBTQ+ en la Copa del Mundo. Vosotros en la Fifa habéis perdido mi respeto", escribió en su cuenta de Instagram.



"(Ante) todo el trabajo que mis aliados y la comunidad LGBTQ+ están realizando para que el fútbol sea inclusivo, vosotros habéis demostrado que el fútbol no es un lugar abierto a todos".



Siete países europeos tenían previsto portar el colorido brazalete 'One Love' contra la discriminación en el Mundial, pero el lunes renunciaron a llevarlo ante la amenaza de "sanciones deportivas" de la Fifa.



El organismo del fútbol mundial advirtió, según la federación holandesa, que si los capitanes de estas siete naciones llevan un brazalete de 'One Love', recibirán una tarjeta amarilla en el momento del saque.



Cavallo, que juega en la liga australiana con el Adelaide United, hizo pública su homosexualidad hace poco más de un año, en octubre de 2021. No está en la plantilla de los Socceroos para el Mundial, que se enfrentarán a Francia el martes