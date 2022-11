Fifa confirmó que no publicará los audios del VAR durante el Mundial de Qatar 2022

La Fifa decidió no divulgar al público y a la prensa, los audios del VAR durante el Mundial de Qatar 2022, situación parecida a la que se utilizó en Rusia 2018, según lo anunció el presidente de la comisión de árbitros, Pierluigi Collina.



Al respecto, indicó que "las conversaciones entre los profesionales no serán públicas. Sabemos que esa discusión existe, pero en este momento no hay posibilidad de escuchar las conversaciones entre el árbitro y el VAR".



A su vez, resaltó que la primera misión de los colegiados en el Mundial de Catar consistirá en "proteger la seguridad de los jugadores", aseguró este viernes el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, quien advirtió que los infractores se exponen a "sanciones disciplinarias muy graves".



Lea también: Ni Hazard, ni De Bruyne: Bélgica perdió ante Egipto por amistoso previo al Mundial de Qatar



"La Copa del Mundo es el torneo más importante de la tierra. Están los mejores jugadores y sería terrible que uno de ellos no pudiera jugar por una lesión provocada por un rival", explicó Collina durante una rueda de prensa organizada en Doha.



"Lo más importante es proteger la seguridad de los jugadores. No queremos ver intervenciones que pongan en peligro la seguridad de los jugadores. O bien, habrá que esperar sanciones disciplinarias muy graves, es decir, tarjetas rojas", añadió el exárbitro italiano. En la Copa del Mundo de 2018 en Rusia sólo hubo cuatro tarjetas rojas durante toda la competición.

El presidente del comité de árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, se dirige a una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar (QNCC) en Doha el 18 de noviembre de 2022, antes del torneo de fútbol de la Copa Mundial de Qatar 2022. AFP



Collina también comentó tres videos sobre situaciones para reforzar sus argumentos, mostrando casos con entradas tardías, codazos y patadas altas.



"Poco importa que no haya intención de hacer daño. Simplemente hacer este tipo de acciones es inaceptable", señaló.



"Hemos organizado dos talleres con los entrenadores de los equipos participantes, aquí en Doha y otro más recientemente por videoconferencia. También hemos ido a ver a las 32 selecciones en los últimos días y les hemos dado la misma información", declaró Collina.



El jefe de árbitros de la FIFA también aseguró que "no se aceptarán" simulaciones y reacciones exageradas hacia los árbitros y prometió que los colegiados estarán "muy atentos" al tiempo real de juego.



Le puede interesar: 'Tukoh Taka': La canción oficial del Fan Fest del Mundial que tiene a Maluma como protagonista



"Queremos evitar partidos con 42, 43 o 44 minutos de tiempo efectivo. Por eso habrá que compensar los tiempos por sustituciones, penales, celebraciones, asistencia médica o, por supuesto, el VAR", puntualizó.



Collina trató también el tema de la tecnología de fuera de juego semiautomática, que se utilizará por primera vez en el Mundial de Catar.



"Esto hará que sea más rápido y más preciso en las decisiones sobre los fuera de juego. Eso no significa que será instantáneo. Tomará menos tiempo que ahora, pero no habrá respuesta en un segundo", concluyó.