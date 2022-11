Federico Valverde: "Jugar el Mundial es un sueño logrado, lo disfruto bastante"

El volante uruguayo Federico Valverde dijo estar feliz de haber debutado en un Mundial el jueves, en el empate 0-0 con Corea del Sur por el Grupo H de Catar-2022 y se lamentó de no haber conseguido la victoria.



"Es un sueño logrado junto a mi familia, lo disfruto bastante", dijo el jugador del Real Madrid, de 24 años, elegido el mejor jugador del partido disputado el jueves en el estadio Education City, en Doha.



Valverde contó que pasó "nervios también en previa del partido, pero fue una experiencia muy linda".



El Halcón hace cuatro años quedó fuera del Mundial de Rusia por decisión del por entonces DT de la Celeste, Oscar Tabárez, algo que fue cuestionado por muchos en Uruguay.



"Lamento mucho de no podido haber conseguir la victoria, hemos trabajado durante los 90 minutos, hemos hecho un sacrificio enorme, y creo que si seguimos así, nos saldrán bien las cosas", añadió Valverde, que terminó "muy bien a nivel físico" el choque ante los surcoreanos, según contó.



Mala fortuna

El volante generó la mejor ocasión de gol de Uruguay en el partido, cuando a los 89 minutos sacó uno de esos disparos suyos característicos, pero el balón dio en un ángulo del arco surcoreano y se desvió.



"Siempre me imagino cuando le pego que va a entrar. No tuve la suerte", se lamentó.



Esto es parte del futbol, añadió, hay que "seguir insistiendo". "En una (remató defectuosamente y) le di un pase a Facu (Pellistri), sin querer, y la otra la pegué muy bien, pero no entró".



El tema es que "cuando quieres tener tanto contacto con la pelota, te quedas muy lejos (del arco contrario), y no puedes rematar. Tengo que seguir intentando, es una de mis calidades buenas", dijo el Halcón, que voló sobre Doha.



- "Sabor amargo" -

El portero Sergio Rochet también dijo que tenía un "sabor amargo" por el empate porque si bien reconoció que fue un "partido parejo", las ocasiones "claras" de gol las generó Uruguay al que le faltó "suerte".



Rochet también debutaba en mundiales al igual que Valverde y otros titulares de la Celeste este jueves como el lateral Mathías Olivera y los atacantes Darwin Núñez y Facundo Pellistri, además del volante Nicolás de la Cruz y el lateral Matías Viña, que ingresaron en el segundo tiempo.



El portero se manifestó "contento por la entrega del equipo", es instó a dejar atrás el debut y pensar en "corregir errores para lo que viene, que va a ser duriísimo"



Uruguay tiene por delante a Portugal el lunes en la segunda fecha y a Ghana el 2 de diciembre en el cierre del Grupo H.



"El grupo nuestro es muy parejo", admitió Rochet quien se mostró convencido que "a todas las selecciones les va a costar porque acá juegan los mejores".