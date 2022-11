La Federación de Fútbol Iraní pidió este domingo la dimisión de Jurgen Klinsmann, exfutbolista alemán y miembro del grupo de estudio técnico de la FIFA, luego de sus comentarios en los que acusó al 'Team Melli' de influir al árbitro durante el partido ganado a Gales (2-0) el viernes.



"No es casualidad. Es a propósito. Es parte de su cultura, así juegan. Trabajan al árbitro (...), al juez de línea, al cuarto árbitro. Te hacen perder la concentración", declaró en la BBC el exseleccionador de Alemania y Estados Unidos, rival de Irán en la tercera fecha de la fase de grupos, el martes.



"Al mismo tiempo que varias consideraciones desafortunadas sobre la selección de Irán y su cuerpo técnico, Klinsmann emitió juicios sobre la cultura iraní (...) La Federación de Fútbol Iraní ya ha pedido aclaraciones a la FIFA y exigió disculpas y la dimisión de Klinsmann del grupo de estudio técnico de la FIFA", escribió el organismo iraní en un comunicado este domingo.



"Incluso aunque no me conoces personalmente, cuestionas mi carácter con un típico prejuicio de superioridad", reaccionó de su lado el portugués Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, en Twitter.



"No importa cuánto puedo respetar lo que hiciste en el terreno de juego, esas afirmaciones sobre la cultura iraní, sobre la selección iraní y mis jugadores son una vergüenza para el fútbol", añadió. "Por supuesto, nadie puede dañar nuestra integridad si no está a nuestro nivel", cerró el luso.



"Nunca he criticado a Carlos"

El grupo de estudio técnico de la FIFA (TSG) se encarga de analizar todos los partidos de la Copa del Mundo y de hacer informes sobre las principales tendencias en materia de juego y táctica.



La Federación Iraní invitó a Klinsmann "a visitar" el campo de entrenamiento de la selección en Qatar para tener "una lectura de la milenaria historia persa y de los valores del fútbol y del deporte".



La institución "promete que como alemán, Klinsmann no será juzgado por el episodio más vergonzoso de la historia de la Copa del Mundo (...) cuando Alemania Occidental y Austria amañaron un resultado".



Unas horas más tarde, Klinsmann dio un poco de marcha atrás en la BBC.



"Nunca he criticado a Carlos (Queiroz) o al banco iraní", empezó. "Algunos incluso pensaron que estaba criticando al árbitro porque no hizo nada por el comportamiento en el banquillo", continuó.



"Todo lo que describí fue su manera emocional de hacer las cosas, lo cual es admirable en cierta manera", afirmó. "Todo el banquillo vive el partido. Saltan y Carlos es un técnico muy emocional, está siempre pendiente para intentar dar energía a sus jugadores", terminó.



Irán, 2ª del grupo B en el Mundial-2022, jugará el martes contra Estados Unidos, un partido decisivo para alcanzar los octavos de final en Catar.