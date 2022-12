Estos son los cruces de octavos de final confirmados en el Mundial Qatar 2022

A un día de que termine la fase todos contra todos del Mundial Qatar 2022 ya se conocen seis de las ocho llaves de octavos de final.



Durante esta semana se han dado varias sorpresas en algunas selecciones, meintras que otras han ratificado su rótulo de favorito y avanzaron de ronda.



Países Bajos vs. Estados Unidos

​El primer duelo de esta fase de octavos de final que comienza este sábado trae el gran momento de Países Bajos, que ganó el grupo A sin inconvenientes, y los Estados Unidos que no tuvieron un buen performance en el grupo B, pero lograron avanzar como segundos.



Inglaterra vs. Senegal

​Los ingleses, grandes favoritos para ganar el Mundial Qatar 2022, superaron con solvencia el grupo B y se verán la cara frente a la siempre complicada selección de Senegal, que ha demostrado categoría a pesar de no contarcon su máxima figura, Sadio Mané.



Argentina vs. Australia

La albiceleste pasó un gran susto en esta fase de grupos por lo que fue su comienzo con derrota frente a Arabia Saudí y los problemas en su desarrollo futbolístico que ponían en duda la gestión del técnico Lionel Scaloni.



Sin embargo, el equipo de Messi y compañía superaron la adversidad y en su mejor presentación futbolística derrotaron a Polonia y se quedaron con el primer lugar del grupo C, por lo que deberán enfrentar al combinado de Australia, una de las grandes sorpresas por su victoria frente a Dinamarca y posterior clasificación.



Francia vs. Polonia

Duelo europeo en esta llave de octavos de final entre la vigente campeona del mundo, Francia, que rompió la maldición del campeón defensor y la Selección de Polonia que quedó segundo de su grupo, pero que todavía no convence en su fútbol.



Japón vs. Croacia

La sorprendente Japón que logró derrotar al 'Panzer alemán' y a los españoles en el denominado grupo de la muerte, ganó su cuadrangular del Mundial Qatar 2022 y ahora espera a la Croacia de Luka Modric, vigente subcampeona del certamen y que dejó por fuera a otra potencia como lo fue Bélgica, que se quedó sin entrenador.



Marruecos vs. España

Duelo con mucha carga política por lo que representó la independencia del Reino de Marruecos de España en 1956 y que solo el estrecho de Gibraltar los separan.



Los marroquís fueron la gran sorpresa de su grupo y lograron quedarse con el primer lugar van a enfrentar al seleccionado ibérico que cayó frente a Japón en el último duelo de la primera fase.



Así quedó la programación de estos seis duelos, a la espera de las últimas dos llaves:

​

Países Bajos vs. Estados Unidos - sábado a las 10:00 a.m. hora colombiana



Argentina vs. Australia - sábado a las 2:00 p.m. hora colombiana



Francia vs. Polonia - domingo a las 10:00 a.m. hora colombiana



Inglaterra vs. Senegal - domingo a las 2:00 p.m. hora colombiana



Japón vs. Croacia - lunes a las 10:00 a.m. hora colombiana



Marruecos vs. España - martes a las 10:00 a.m. hora colombiana