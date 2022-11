El prodigio español Gavi se gradúa con recital histórico ante Costa Rica

El vertiginoso ascenso del español Gavi tuvo parada el miércoles en Catar-2022 donde, con un gol y una asistencia en la goleada 7-0 a Costa Rica, escribió su nombre en la historia de la 'Roja' y de la Copa del Mundo.



A sus 18 años y 110 días, Pablo Martín Páez Gavira 'Gavi' se convirtió en el español más joven en debutar en un Mundial, superando la marca lograda en Alemania-2006 por Cesc Fábregas (19 años), otro centrocampista 'Made in' La Masía.



Su diana frente a Costa Rica, además, erigió a la joya del Barcelona en el tercer goleador más joven de todos los Mundiales, solo superado por Pelé, que tenía 17 años en el Mundial de 1958, y el mexicano Manuel Rosas.



En poco más de un año, Gavi ha pasado de ser un desconocido juvenil azulgrana a ganar el premio al mejor futbolista menor de 21 años y viajar a Catar como un titular fijo de la selección de Luis Enrique.



Símbolos de la renovación de 'La Roja', Gavi y su inseparable socio Pedri escoltaron el miércoles en el centro del campo al veterano Sergio Busquets y comandaron la nueva versión del 'Tiki Taka' español, que se apoderó de la pelota con un 82% de la posesión del partido.



Fiel a su estilo, tan listo para arremangarse como para sacar la chistera, Gavi generó el temprano primer gol que dio tranquilidad a España, que no quería sorpresas después de ver las caídas de favoritos como Argentina o Alemania.



Corría el minuto 11 cuando el menudo centrocampista dio el toque mágico a una brillante combinación española para habilitar a Dani Olmo, quien se revolvió con clase dentro del área y superó en el mano a mano a Keylor Navas.



El centro del campo tico, con futbolistas con tres Mundiales en las piernas como Celso Borges, solo podían seguir con la mirada las triangulaciones de España.



Gavi también se llevó ovaciones a la hora de recuperar el balón y aguantarlo, aunque fuera a costa de llevarse varias patadas ticas.



Llegado el descanso, España sumaba 545 pases completos por apenas 72 de su rival.



En la segunda mitad, Luis Enrique refrescó el equipo pero dejó instalado a Gavi, que se sumó a la goleada al anotar el 5-0 en el minuto 74 con un preciso derechazo pegado al palo tras una asistencia de Morata.

Ascenso imparable

Gavi, dueño del número 9 de esta selección, habitualmente reservado al delantero centro, desplegó una sonrisa radiante y se besó el escudo para festejar una nueva marca de su meteórica carrera.



Solo un mes antes había subido al escenario del Théâtre du Châtelet de París para recibir el Trofeo Kopa al mejor jugador joven del mundo.



La joya fue detectada en 2013 por unos ojeadores del Barça cuando jugaba con las categorías inferiores del Betis en un torneo en el Algarve portugués.



Fue elegido mejor jugador del torneo y con solo 11 años voló a Cataluña acompañado de su padre, que tenía un bar en su pueblo de Los Palacios y Villafranca.



Ultracompetitivo, todavía hoy le cuesta dormir antes y después de los partidos.



Recientemente renovó con el Barça hasta 2026 con una cláusula de rescisión astronómica de 1.000 millones de euros (989 millones de dólares) pero aún son sus compañeros quienes lo llevan los entrenamientos en lujosas berlinas.